U19 Kadın Milli Takımımız, deplasmanda hazırlık maçında karşılaştığı Portekiz'e 5-0 mağlup oldu. Portekiz'in gollerini 58 ve 64.dakikalarda Telma Encarnaçao, 60.dakikada Marta Ferreira, 85.dakikada Francisca Nazareth ve 87.dakikada Ana Teles kaydetti.

U19 Kadın Milli Takımı, Portekiz ile 10 Eylül 2019 Salı günü oynadığı ilk hazırlık maçını 3-0 kaybetmişti.

Stat: Estadio Sao Sebastiao

Hakemler: Catarina Campos, Liliana Almeida, Ana Patricia Coutinho, Filipa Cunha

Portekiz: Carolina Joia (Dk.46 Luisa Pinheiro), Ana Seiça, Mariana Rosa, Daniela Santos, Barbara Lopes (Dk.46 İnes Barge), Marta Ferreira (Dk.68 Vera Cid), Ana Albuquerque (Dk.68 Sofia Silva), Beatriz Cameirao (Dk.46 Telma Encarnaçao), Andreia Jacinto (Dk.68 Ana Teles), Carolina Santana (Dk.46 Beatriz Barbosa), Lara Pintassilgo (Dk.46 Francisca Nazareth)