U18 Milli Takımı'nın katıldığı bu sene Cezayir'de organize edilen 19. Akdeniz Oyunları'nda futbol programında değişikliğe gidildi. Daha önce açıklanan programa göre bazı maçların saatleri ve stadyum bilgileri değişti. Akdeniz ülkelerinin katılımıyla dört yılda bir düzenlenen organizasyonda U18 Milli Takımımız, ilk maçını 26 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da Yunanistan ile oynayacak.

Güncellenen programın son hali şu şekilde:

U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları aday kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya ( Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Ahmet Karademir (Konyaspor), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu