U17 Milli Takımı'nın 06-12 Ekim 2021 tarihleri arasında Malta'da oynayacağı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası eleme turu müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Eylül 2021 Pazar günü saat 17.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Milliler, 1. Grup'ta Danimarka, Karadağ ve Malta ile mücadele edecek. Toplam 13 Grup'ta oynanacak eleme turu karşılaşmaları 1 Temmuz - 16 Kasım 2021 tarihleri arasında tamamlanacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, Hollanda ve İspanya ile beraber en iyi 4 grup üçüncüsü, 2022 yılının bahar aylarında Elit Tur oynayacak. Finaller, 2022 Mayıs ayında İsrail'de düzenlenecek.

U17 Milli Takımı'nın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası eleme turu müsabakaları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir FK), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Ali Yeşilyurt ( Galatasaray A.Ş.), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor), Mevlüt Emir Gürlek (Fraport TAV Antalyaspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Arda Kırgıl (Altınordu), Mert Erol (Trabzonspor A.Ş.), Arda Kılıç (GZT Giresunspor), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK), Semih Kara (VfB Stuttgart), Muhammet Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Emir Kaan Baş (Galatasaray A.Ş.), Hasan Berat Kayalı (Altınordu)

Orta Saha: Tunahan Şamdanlı (İstanbulspor A.Ş.), Emir Bars (PSV Eindhoven), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Arda Güler ( Fenerbahçe A.Ş.), Emirhan Acar (AKA Tirol), Furkan Yöntem (Altınordu), Kenan Yıldız (FC Bayern München), İbrahim Baran Kayıkçı (Gençlerbirliği), Fahri Kerem Ay ( Beşiktaş A.Ş.), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)

Forvet: Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar