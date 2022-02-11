U17 Kız Milli Takımı'nın 13 - 16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceği ikinci etap hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Kadroya davet edilen oyuncular 13 Şubat Pazar günü Manavgat Xanthe Resort & Spa Hotel’de toplanacak. U17 Kız Milli Takımı'nın ikinci etap hazırlık kampının kadrosunda şu isimler yer alıyor.

Kaleciler: Alanur Usta (Kurşunlu Gençlik ve Spor), Kardelen Çağ (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü), Melisa Duymaz (ALG Spor)

Defans: Beril Beceren (Dudullu), Dilara Atan ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), İpek Parlak (Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğt. Mer. Spor), Medine Ülger (K.Maraş Anadolu Gençlik Spor), Merve Bulut (FC Mulhouse), Nehir Zeytün (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Rabia Çakır (Tunç Spor), Tuana Çelik (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Zehranaz Eker (Akdeniz Nurçelik Spor)

Orta saha: Ada Tuana Kurt( Kireçburnu), Beyzanur Güngören (Amed Sportif Faaliyetler), Buse Gün (Çanakkale Gençlik ve Spor), Canset Yiğit (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Damla Kaya (Denizli Sultanlar Spor), Defne Su Aldemir (Dudullu), Ecemnur Öztürk (Dudullu), Ela Palabıyık (Çanakkale Gençlik ve Spor), Esmagül Beder ( Trabzonspor A.Ş), Hatice Deniz Yalçınkaya (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Melis Sude Küskü (Tuzla Sahil Spor), Süreyya Sami (Kurşunlu Gençlik ve Spor), Tina Altun (Bağcılar Evren Spor), Tuana Naz Türçin (Dudullu)

Forvet: Ela Uğuzoğlu (Eintracht Frankfurt), Mualla Karanfil (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Rüya Gökbayrak (St. Gallen), Zeynep Bilir (Kayseri Kadın Futbol Kulübü)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Nazlı Ceylan Demirbağ