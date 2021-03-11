UEFA’nın İsviçre’deki genel merkezinde çekilen kuralar sonucu U17 Kız Milli Takımı ve U19 Kadın Milli Takımı’nın 2021-22 Avrupa Şampiyonaları eleme gruplarındaki rakipleri belirlendi.

Ülkelerin UEFA sıralamasındaki puanlarına göre A Ligi ve B Ligi olmak üzere iki klasmandan oluşan sistemde B Ligi’nde yer alan U17 Kız Milli Takımı, Romanya ve Letonya ile eşleşti. Grupta maçlar 30 Eylül, 3 Ekim ve 6 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye’de oynanacak. Millilerimiz grubunu lider tamamlar ya da B Ligi gruplarında en iyi ikinci olursa A Ligi’ne yükselecek ve 2.eleme turunda mücadele ederek final turnuvasında yer alma şansını elde etmeye çalışacak.

A Ligi’nde bulunan U 19 Kadın Milli Takımı ise 1. eleme turunda Danimarka, Finlandiya ve Macaristan ile aynı grupta yer aldı. Karşılaşmalar Danimarka’nın ev sahipliğinde 20 Ekim, 23 Ekim ve 26 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak. A Ligi’nde gruplarda son sırada yer alacak takımlar B Ligi’ne düşecek ve B Ligi’nde 2021-2022 sezonunda yer alacağı ligi belirleyecek müsabakalara çıkacak. A Ligi’nde grupları ilk üç sırada tamamlayacak takımlar ile B Ligi’nin grup birincileri ve en iyi ikincisi yollarına 2.eleme turunda devam ederek final turnuvasında yer alma şansını sürdürecek.