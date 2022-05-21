U17 Avrupa Şampiyonası | Sırbistan - Türkiye maç sonucu: 2-1

U17 Milli Takımı, İsrail'in ev sahipliği yaptığı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu ikinci maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu. Tel Aviv'de Haberfeld Stadium'da oynanan ve Galler Futbol Federasyonu'ndan Tom Owen'ın yönettiği maçta Milli Takım 'ın golünü 43.dakikada Can Yılmaz Uzun atarken, Sırbistan gollerini 17.dakikada Jovan Sljivic ve 52.dakikada Jovan Milosevic kaydetti.

Milli Takım'da Engin Efe Poyraz Yıldırım karşılaşmanın 90+5.dakikasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından U17 Milliler, bir üst tura çıkma şansını kaybetti. Grubun diğer maçında İspanya, Belçika'yı 2-0 yendi.

Milliler, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu son maçında 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Belçika ile karşılaşacak.

Stadyum: Haberfeld Stadium

Hakemler: Tom Owen, Johnathon Bryant, Miroslav Maksimov, Snir Levy

Türkiye: Mert Furkan Bayram, Ali Turap Bülbül, Berkay Yılmaz (Dk.60 Semih Kara), Ali Yeşilyurt, Hasan Berat Kayalı, Diren Dağdeviren (Dk.88 Halil Özdemir), Efe Kaan Sihlaroğlu, Ali Eren Ersungur (Dk.60 Selim Can Sönmez), Baran Ali Gezek (Dk.46 Batuhan Yavuz), Engin Poyraz Efe Yıldırım, Can Yılmaz Uzun

Sırbistan: Luka Lijeskic, Milan Majstorovic, Vojin Serafimovic, Jovan Sljivic, Aleksander Stankovic, Mateja Bubanj (Dk.73 Kosta Nedeljkovic), Jovan Mijatovic (Dk.86 Mateja Radonjic), Stefan Bukinac (Dk.46 Duro Dekic), Stefan Dzodic (Dk.56 Aleksej Vukicevic), Jan-Carlo Simic, Jovan Milosevic

Sarı Kart: 59 ve 90+5 dakikalarda Engin Efe Poyraz Yıldırım (Türkiye), 65.dakika Semih Kara (Türkiye), 80.dakika Can Uzun Yılmaz (Türkiye), 81.dakika Aleksej Vukicevic (Sırbistan)