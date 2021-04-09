U16 Milli Takımı'nın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
U16 Milli Takımımızın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Atakan Nuri Ordu (Galatasaray A.Ş.), Tyler Doğan (Holsten Kiel), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir FK)
Defans: Yücel Gürol (Adana Demirspor), Hamza Baran Arıkan (Bursaspor), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Alperen Nehir (Heidenheim), Bilal Selamet (Kasımpaşa A.Ş.), Yasin Yağız Dilek (Medipol Başakşehir FK), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK)
Orta Saha: Emirhan Acar (Aka Tirol), Sergen Batın Kiradi (Adana Demirspor), Emre Kaya (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Berkay Kençtemur (Beşiktaş A.Ş.), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Muhammed Eren Arıkan (Hes Kablo Kayserispor), Buğra Yıldırım (İttifak Holding Konyaspor), Muhammet Fatih Güldem (Medipol Başakşehir FK), Niyazi Kılıç (Trabzonspor A.Ş.), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor A.Ş.)
Forvet: Burak Tolunay Sekin (Altay), Muhammed Arda Uzun (Aytemiz Alanyaspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Mehmet Bilgin (Bursaspor), Umut Yılmaz (Fraport-TAV Antalyaspor), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Soykan Övünç Başar