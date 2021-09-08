U16 Milli Takımı'nın 21 ve 23 Eylül 2021 tarihlerinde deplasmanda Belarus ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Maçların başlama saatleri ve saha bilgileri ilerleyen günlerde açıklanacak.

U16 Milli Takımı'nın Belarus maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Altınordu), Fatih Demir (MKE Ankaragücü)

Defans: Fırat Başkaya (Altınordu), Furkan Bacaklı (Altınordu), Hümeyir Albayrak (Altınordu), Mustafa Kemal Naza (Denizlispor), Çınar Hasanoğlu ( Galatasaray A.Ş.), Berk Kızıldemir (Galatasaray A.Ş.), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Muharrem Emir Erkul (Altınordu), Sercan Demirkıran (Altınordu), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Emirhan Arkutcu ( Fenerbahçe A.Ş.), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Taha Osman Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray A.Ş.), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Berat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Enes Nas (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Forvet: Adnan Karahisar ( Beşiktaş A.Ş.), Çağrı Fedai (Göztepe A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Onur Zayim