U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde
Avrupa 16 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 5'inci maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Türkiye, yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.
Avrupa 16 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 5'inci maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Türkiye, yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.
Milli takımda Defne Başyolcu 16, Liza 15, Eslem 9, Begüm 7, Ceyda 6, Bianka İlayda 5 sayıyla oynadı. Türkiye'nin rakibi, 1'inci ve 2'nci grupta oynanacak maçların ardından belli olacak.
SALON: Continental Arena
HAKEMLER: Tamas Jambor, Jana Niklova
TÜRKİYE: Defne Devrim, Liza, Bianka İlayda, Defne Başyolcu, Eslem, Begüm, İlayda Naz (L) (Talya, Nisan, Defne Kandemir, Ceyda)
BELÇİKA: Cos, Wouters, Luyten, Bertels, Hauben, Maes, De Clercq (L) (Claes (L), Melis, Machiels)
SETLER: 25-14, 26-24, 25-16
SÜRE: 1 saat 12 dakika (24, 26, 22)
DHA