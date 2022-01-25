28 0cak - 3 Şubat 2022 tarihleri arasında 2 etap olarak U15 Kız Milli Takımı'nın seçme kampları yapılacak. İlki 28- 31 Ocak, ikincisi 31 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek kamplarda teknik heyet tarafından belirlenen 88 oyuncu yer alacak. Kamp kadrosu, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in liderliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, geçtiğimiz kasım ve aralık aylarında TFF'ye bağlı 12 bölgede U17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ ve U15 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı tarafından gerçekleştirilen U15 Kız Milli Takım bölge seçmelerinde tespit edilen isimler ile yurt dışı oyuncu havuzunda bulunan futbolcular arasından oluşturuldu. İlk etaba davet edilen oyuncular, 28 Ocak Cuma günü saat 16.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

U 15 Kız Milli Takımı'nın ilk seçme kampına davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Melike Esma Karaman (Tunç Spor), Fatmanur Özdemir (Denizli Sultanlar Spor), Alanur Usta (Kurşunlu Gençlik ve Spor), Esmanur Dündar (Konak Belediye Spor)

Defans: Sudenaz Deryal (Fatih Vatan Spor), Merve Bulut (FC Mulhouse), Nazlı Toprak (Bursa Soğanlı Spor), Yağmur Topuz (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Nisa Yılmaz (Kemer Futbol Kulübü ), Nisa Sakallıoğlu (SV Alberweiler), Ebrar Aslan (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Zehra Naz Eker (Akdeniz Nurçelik Spor), Ecemnur Öztürk (Dudullu), Buse Nur Karataş (Dudullu), Resmiye İlden Şimşek (Rize Yeşil Çay Spor), Büşra Akduman (Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü)

Orta Saha: Melis Sude Küskü (Tuzla Sahil Spor), Lucia Açelya Sanchez Galera (Hannover 96), Afra Yılmaz (Dudullu), Rabia Çakır (Tunç Spor), Melike Çizme (SPVG 20 Brakel), Kerime Kaymaz ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı),Canay Evci (Racing Club Zaandam),Damla Kaya (Denizli Sultanlar Spor), Zeynep İkiz (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Ebru Sıla Dinç (Malatya Bayanlar Spor), Miray Yaren Saybaş (Focus 07), Narin Yüksel (Şanlıurfa Gençlik Spor), Berfin Gürkan (1955 Batman Belediye Spor), Ebrar Ercan (Ümit Karan Gençlik ve Spor), Arzu Sümeyya Uçar (Bitexen Adana İdmanyurdu), Nursima Cengiz (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Esmagül Beder ( Trabzonspor A.Ş.), Gizem Taş (Muğla Atletik Spor), İpek Parlak (Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğit. Merkezi S.), Ravza Nur Akyol (52 Yalıköy Spor Kulübü)

Forvet: Nehir Aydın (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı),Hatice Deniz Yalçınkaya (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Yaren Ersen (Genç Bafra Spor), Serpil Nur Kavcı (ALG Spor), Fatma Toy (Ümit Karan Gençlik ve Spor), Rüya Gökbayrak (FC St. Gallen), Yaren Karaca (Kdz. Ereğli Belediye Spor), Ela Uğuzoğlu (Eintracht Frankfurt)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Aytürk Kıyıcı