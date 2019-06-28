Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sisteminde önemli bir rol vermeye hazırlandığı Tyler Boyd ile bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Milli Takımı’yla Gold Cup 2019’da ter döken 24 yaşındaki forvetle görüntülü konuşan Avcı, “Yeni Visca’sı”na kendisini nasıl bir kariyerin beklediğini anlattı. Görüşmede oldukça istekli göründüğü aktarılan ve Siyah-Beyazlı formayı giymeyi çok isteyen Boyd’un da elinden geleni yapmak istediğini söylediği belirtildi.

HEY TYLER TADINI ÇIKAR

Boyd, “Ankaragücü formasıyla Vodafone Park’ta oynadığımız maçı unutamıyorum. Maçtan önce bana ‘Tyler burası Türkiye’nin en etkileyici atmosferlerinin başında gelir. Burayı herkes bilir tadını çıkar’ denmişti. Tribünler gerçekten muazzamdı. Maçı farklı kaybettik ama soyunma odasına giderken beni alkışlayan taraftarlar görmüştüm. Şimdi onların karşısına Siyah-Beyazlı formayla çıkma fırsatım var. Bunun olmasını gerçekten çok istiyorum” dedi.

BECKHAM TALİP OLDU

Geçen sezonun 2. yarısında Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen ve tapusu Portekiz’in Vitoria Guimaraes kulübünde olan Tyler Boyd’un Gold Cup ‘ta gösterdiği performans sonrası talipleri de arttı. Kartal’ın büyük ölçüde anlaştığı futbolcuyu David Beckham'ın kurucusu olduğu Inter Miami'nin de istediği iddia edildi. ABD kaynaklı bir spor haber sitesine göre Inter Miami, oyuncunun transferinde Amerika içerisinde öncelik hakkına sahip… (Güneş)