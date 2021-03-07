Tyler Boyd: Beşiktaş'a da yardım ettiğim için çok mutluyum
Sivasspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Galatasaray karşısında bir de gol atan tyler Boyd maç sonu 90 dakikayı değerlendirdi. Sivasspor dışında bu puanla Beşiktaş'a da yardımcı olduğu için mutlu olduğunu söyleyen ABD'li oyuncu, "Gol attığım için de ayrıca mutluyum" dedi.
Sivasspor'da Galatasaray karşısında takımının 2. golünü atan Tyler Boyd, 90 dakikayı değerlendirdi. İyi oynadıklarını ve zorlu deplasmandan 1 puan almanın çok önemli olduğunu dile getiren ABD'li oyuncu, Bugün çok önemli bir maçtı, Beşiktaş için de önemliydi. Sivasspor'a puan kazandırdık. Gol attığım için mutluyum. Hem Sivasspor'a hem de Beşiktaş'a yardım ettiğim için çok mutluyum. dedi.