Sivasspor'da Galatasaray karşısında takımının 2. golünü atan Tyler Boyd, 90 dakikayı değerlendirdi. İyi oynadıklarını ve zorlu deplasmandan 1 puan almanın çok önemli olduğunu dile getiren ABD'li oyuncu, Bugün çok önemli bir maçtı, Beşiktaş için de önemliydi. Sivasspor'a puan kazandırdık. Gol attığım için mutluyum. Hem Sivasspor'a hem de Beşiktaş'a yardım ettiğim için çok mutluyum. dedi.





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