Twitter’dan yeni özellik: Konu Başlıkları

Twitter, dünyada olan biten her şeyin konuşulduğu bir platform. Birlikte olunca da çok fazla konu hakkında konuşuyoruz. Aynı anda çok fazla konu konuşulduğundan sevdiğiniz şeylerle ilgili yeni ve ilginç sohbetleri bulmak bazen zor ve yorucu olabiliyor. Çoğunlukla da sadece sizin için önemli olan konularla ilgili atılan en iyi Tweet’leri görmek istiyorsunuz. Bugünden itibaren Twitter’daki en iyi sohbetleri takip edebilmeyi daha da kolay hale getiriyoruz.

Önümüzdeki aylarda, tek bir dokunuşla bir hesabı takip etmenize benzer şekilde herhangi bir konu hakkındaki sohbetleri de takip edebileceksiniz. Konu başlık önerileri ana sayfanızda yer alacak ve halihazırda Twitter’da takip ettikleriniz ve aramaya meyilli olduğunuz konulara bağlı olarak arama çubuğunuzda belirecek.

Ister favori müzik grubunuz olsun ister tuttuğunuz takım ya da ünlü bir isim olsun, Twitter’da bir konuyu takip etmeyi seçtiğinizde konuyla ilgili uzmanların, hayranların ya da konu hakkında konuşmaya eğilimli olan pek çok hesaptan gelen Tweet'leri göreceksiniz.

Önceden, belirli hesaplar izleyerek, arayarak ya da en son için Araştır sekmesine bakarak neler olup bittiğini takip etmenin en iyi yolunu bulmak için tüm iş kullanıcıya düşüyordu. Şimdi ise tek bir dokunuşla neye önem verdiğinizle ilgili en alakalı ve ilginç Tweet'leri görme seçeneğine sahipsiniz.

Bu önerileri zaman çizelgenizde ve aramada görmeyi bekleyebilirsiniz önümüzdeki aylarda ve en çok neyle ilgilendiğinizi bildiğimiz için, Konu önerileri daha da iyi olmalı.

Umarız bu sizin dünyanızda olanlara ayak uydurmayı kolaylaştırır.