Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor?

Son dakika... Tüm dünyada twittera girişlerde sıkıntı yaşanıyor. Dün geceden itibaren de Türkiye'de twittera girişlerde devam eden aksaklık halen sürüyor. Hatta bazı saat aralığında twitter tamamen çöktü ve giriş yapılanıyor. Peki, twitter çöktü mü? Twitter'a neden giriş yapılamıyor gibi soruluran cevapları haberimizde...

Bu arada twitterdaki problemin Chrome kullanıcılarında yaşandığı belirtiliyor. Uygulamada bir sıkıntı olmadığı görülüyor.

PC'lerde kullanılan tarayıcılarla alakalı bir sıkıntı olduğu düşünülüyor.

Twitter çöktü mü?

Sosyal medya platformu Twitter'a birçok kullanıcı giriş yapamadı. Bazı kullanıcıların ana sayfa akışı gerçekleşmezken bazı kullanıcılar ise bildirimler bölümüne giriş yapamadı. Öte yandan, şirketten, ana sayfa güncellemememe sorunu hakkında henüz bir açılama ise gelmedi.