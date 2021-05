"Filenin Sultanları", bu yıl içinde üç büyük organizasyonda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, 25 Mayıs-20 Haziran’da FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL), 23 Temmuz-8 Ağustos’ta Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda, 19 Ağustos-5 Eylül’de de Avrupa Şampiyonası’nda ter dökecek.

Hazırlıklarına İstanbul’da başlayan A Milli Takım’ın kampını ziyaret eden TVF Başkanı Üstündağ, ay-yıldızlı ekibin 2021 hedefleri, takımın durumu ve Türk voleybolu hakkında AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

"Şimdi voleybol zamanı." sloganını dile getiren Mehmet Akif Üstündağ, "2021, voleybol yılı. Kadın Milli Takımımız, İtalya’da Milletler Ligi’nde mücadele edecek. Salgın nedeniyle farklı bir statü ile oynanacak. Müsabakalar 35 gün sürecek. Son 2 yılda bir kez ikinci, bir kez de dördüncü olduk. Bu başarılarla dünya beşincisiyiz. Ardından Tokyo Olimpiyatları gerçekleştirilecek. Yine seyircisiz oynanacağı söyleniyor. Hangi şartlarda, nasıl olursa olsun olimpiyatların yapılmasını istiyoruz. Tokyo’dan sonra da Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz"

Tokyo Olimpiyatları’nda millilerin ABD, Arjantin, Rusya, Çin, İtalya ile karşılaşacağını aktaran Üstündağ, "Olimpiyatlarda zor bir gruptayız ama bu gruptan çıkacağımıza ve derece elde edeceğimize inanıyoruz. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Bu ışığı hem teknik ekipte hem oyuncularda hem de bizi destekleyen camiada görüyorum. Hem VNL’den hem de olimpiyatlardan derece elde ederek dönmek istiyoruz. Ardından fazla zaman geçirmeden Avrupa Şampiyonası’na gideceğiz. Bu organizasyonda 2019’da finalde Sırbistan’a kaybetmiştik. Şimdi de finalleri Sırbistan’da oynayacağız. İnşallah bu defa biz Sırbistan’ın ev sahipliğinde final oynayıp şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

TVF Başkanı Üstündağ, göreve geldiğinde her turnuvada kürsüye çıkılacağının sözünü verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sorumluluk alıp göreve geldiğim ilk gün, her turnuvada kürsüye çıkacağımızı söylemiştim. Çok şükür ki bu sözümüzü tuttuk. Hedefleri ve hayalleri olmayan başarılı olamaz. Başarılı olmak için hayalden ve hedeften vazgeçmeyeceksin. Voleybol camiasının hayalleri ve hedefleri hiç bitmedi, bitmeyecek. Önce Milletler Ligi, ardından olimpiyatlar, sonrasında da Avrupa Şampiyonası’nda mutlaka madalya hesabı yapıyoruz. Bu organizasyonlarda camiayı ve ülkemizi mutlu edecek sonuçlar elde etmek istiyoruz. Üç organizasyonda üç madalya almayı hedefliyoruz."

"İki takım değil üç takım da yapabiliriz"

Mehmet Akif Üstündağ, yoğun program nedeniyle 2 farklı Kadın Milli Voleybol Takımı oluşturulduğunu söyledi.

İkiden fazla takım oluşturabilecek kaliteli oyuncu havuzuna sahip olduklarını vurgulayan Üstündağ, şöyle devam etti:

"İki takım değil üç takım da yapabiliriz. İslam Oyunları, bir yıl ertelendi. Eğer düzenlenseydi üç milli takım oluşturacaktık. Milli takım havuzumuz geniş, altyapımız güçlü. Bizim yaş ortalamamız da çok genç. Tesisimiz ve imkanlarımız var. Federasyon olarak yapılması gereken neyse eksiksiz yerine getiriyoruz. Yapılmayan bir şey varsa bunun paylaşılmasına da açığız. Birkaç kişinin de canı sıkıldıkça bizim üzerimizde eleştiri odağı oluşturması da umurumuzda değil. Bunları da göz önünde bulundurmuyoruz. Bizim tek derdimiz her organizasyonda kürsüde olmak, oyuncu havuzumuzu genişletmek, imkanlar oluşturmak. Pandemi sürecinde herkesin sponsor sıkıntısı yaşadığı bir dönemde biz normal dönemden 2-3 kat fazla sponsor imkanları oluşturduk."

"Herkes milli takımı çok özledi"

Üstündağ, yaklaşık 16 aydır maça çıkmayan A Milli Takım’ı herkesin çok özlediğini söyledi.

Ay-yıldızlıların son olarak Ocak 2020’de maça çıktığını hatırlatan Mehmet Akif Üstündağ, "Herkes milli takımı çok özledi. Buraya gelmeyi dört gözle bekliyorduk. Uzun süre sonra milli takımımız bir araya geldi. Ne mutlu ki bir aile ortamı oluşturmuşuz. Milli takımımızı çok özledim. Camiamız, taraftarımız, paydaşlarımız çok özledi. Daha öncesini de yaşadık. Bunu kimse inkar etmesin. Voleybolda milli takımın angarya görüldüğü günler oldu. Milli takımdan kaçmak isteyenler oldu. Ancak bugün 2-3 milli takım oluşturabiliyoruz. Herkes canıgönülden bu takımda olmak istiyor. Takım olmak kolay değil. Erkek ve kadın milli takımındaki oyuncular, altyapıdaki çocuklar da benim evladım. Ben onlara iyi bir ağabeylik, arkadaşlık, babalık yapabiliyorsam, bu camiaya layık bir başkan olabiliyorsam bundan daha güzel bir mutluluk, ödül olamaz." şeklinde görüş belirtti.

"Daha büyük başarılar gelecek"

Başkan Üstündağ, Türk voleybolunun gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını söyledi.

Yoğun bir sezonu bitirdiklerini anlatan Üstündağ, "Takım sayımız fazlaydı. Camiayla, kulüplerimizle ve tüm paydaşlarımızla el birliğiyle güzel bir sezon geçirdik. Çok şükür kazasız ve belasız bir şekilde salgın sürecinde ligi bitirdik. VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı. Galatasaray Kadınlar CEV Kupası’nda, Ziraat Bankkart Erkekler CEV Challenge Kupası’nda finalde mücadele etti. Sistem9 Yeşilyurt, ev sahipliği yaptığı organizasyonda CEV Challenge Kupası şampiyonu oldu. Büyük başarılarımız, milli takımlar düzeyinde dünya sıralamasında beşinci ve kulüplerde Avrupa’da birinci sırada olmamız, Türk voleybolunun nereye geldiğinin, daha ne başarılar elde edeceğinin bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Üstündağ, alt yaş kategorilerinde milli takımların başarılı sonuçlar aldığını vurgulayarak, "Birkaç gün önce erkekler 17 yaş altında, kızlar 16 yaş altında Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. Bunlar tesadüf değil. Pandemi döneminde Avrupa’da 19 yaş altında şampiyon, 17 yaş altında ikinci olduk. Tüm yaş kategorilerinde Balkanlar’da dereceler elde ettik. İnşallah daha büyük başarılar elde edeceğiz. Hedefimiz ve hayallerimiz bitmez. Daha çok tesis yapmayı arzu ediyoruz. Türkiye’nin her ilinde, her yerindeki takım sayılarımızın artmasını istiyoruz. Herkesin voleybol konuşması hayalimiz. Olimpiyata katılmak ve orada derece elde etmek en büyük hayallerimiz. Dünya Şampiyonası’nda ve Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Kadın Voleybol Milli Takımı’nın şu an için takım sporlarında olimpiyata gitmeye hak kazanan tek branş olduğunu hatırlatan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı, "Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz ama ülkem adına bütün branşların temsil edilmesini istiyorum. Tüm takım branşlarının el ele, birbirimize destek olarak, ülkemizi temsil etmesini istiyoruz. İnşallah basketbolun elemeleri olacak. Şansları var. İnşallah erkek basketbol takımımız da olimpiyata kota alacak. Her geçen gün ferdi branşlarda kota sayımız artıyor. Türk sporu adına seviniyorum. Bir spor adamı olarak her organizasyonda ülkemin sporcularının, takımlarının olmasını arzu ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.