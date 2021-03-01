Tuzlaspor - Adanaspor maç sonucu: 3-2

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor sahasında Adanaspor'u konuk etti.

32. dakikada Adanaspor, Ognjen Ozegovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Adanaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Tuzlaspor, Anıl Karaer ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

69. dakikada Adanaspor, Atalay Babacan'ın attığı golle 2-1 öne geçti.

80. dakikada Tuzlaspor, Thuram'ın attığı golle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

87. dakikada Tuzlaspor, Thuram ile bir gol daha bularak 3-2 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Tuzlaspor, Adanaspor'u 3-2 mağlup etti.

STAT: 15 Temmuz

HAKEMLER: Koray Gençerler, Emrah Ünal, Cemil Tunç

TUZLASPOR: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin, İsmail Konuk (Dk.53 Ömer Şişmanoğlu), Rotman, Anıl Karaer, Cajic, Muhammed Gönülaçar, Pucko (Dk.70 Onur Ayık), Gökcan Kaya, Carius (Dk.53 Ahmet Yazar), Thuram (Dk.90+1 Yohou)

ADANASPOR: Burak Çapkınoğlu, İsmail Erdoğan (Dk.77 Furkan Şeker), Donkor, Hakan Cinemre, Canberk Dilaver (Dk.88 Evren Korkmaz), Celil Yüksel, Uğurcan Yazgılı, Ergin Keleş (Dk.64 Ahmethan Köse), Atalay Babacan (Dk.88 Serdar Özkan), Berkan Fırat, Ozegovic

GOLLER: Dk. 56 Anıl Karaer, Dk. 79 ve Dk. 87 (Pen.) Thuram (Tuzlaspor) - Dk. 32 Ozegovic, Dk. 69 Atalay Babacan (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu (Tuzlaspor) - Uğurcan Yazgılı, Celil Yüksel (Adanaspor)