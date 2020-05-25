Turşu Suyu, meyve veya sebzelerin çeşitli malzemelerle karıştırılması ve bir süre bekletilmesi sonrasında ortaya çıkan malzemelerin, suyuna deniyor. Turşu suyu, sirke ve tuzun sebze veya meyvelerle birleştiği yerdir. Elde edilen Turşu Suyu oldukça faydalıdır.

Turşu suyunun faydaları nelerdir?

Turşu Suyu, meyve ve sebzelerin su içerisine katılması sonrası ortaya çıkan sudur. Turşu suyunun asitli yapıda olması, içerisinde bulunan sirke ve tuzdan daha çok, meyve ve sebzelerin kendi öz asitlerinin ortaya çıkmasıdır. Turşu Suyunun faydaları oldukça fazladır.

Kaslar arasında birikmiş toksinleri vücuttan atar. Kaslarda biriken toksinler, yorgunluğa neden alabiliyor. Turşu Suyu, bu etkisi sayesinde, yorgunluğun bitmesine olanak tanıyor. Rahatlatıcı özelliği sayesinde ferahlatıyor.

Böbrek üzerindeki bezlerin çalışmasını sağlayan turşu suyu, özellikle sıvı kaybı yaşanmasının önüne geçiyor. Sıcak havalarda sıvı kaybı durumuna engel olabilmek için turşu suyu tüketilebilir.

Antioksidan etkilerinin olması nedeniyle, bağışıklık sistemine önemli ölçüde destek oluyor. Etkileri yüksek olan turşu suyu, sağlığını korumak isteyenlerin mutlaka içmeleri tavsiye edilen içeceklerin başında geliyor.

Vücudun yağ biriktirmesine engel olur. Bölgesel yağların artmaması için turşu suyu oldukça faydaları. Bunun haricinde, turşu suyu metabolizmayı hızlandırır. Bu etkisi sayesinde, kilo verilmesini kolaylaştırıyor.

Yemeklerden sonra mide rahatsızlıkları yaşanma riskini sıfır düzeyine indirir. Midenin daha rahat çalışmasına destek verir. İçerisindeki doğal asit sayesinde midenin sindirim gerçekleştirmesini kolay hal getirir. Şişkinlik ve hazımsızlığı yok eder.

Kandaki şeker oranını dengede tutmaya destek olur. Turşu suyunun en önemli özelliği, kanda bulunan şeker oranını minimum düzeye indirmesidir. Şeker hastalarına özellikle tavsiye ediliyor.

Sinir sistemindeki dengesizlik sorunlarının önüne geçer. Sisteminin daha işlevsel çalışmasına destek olur. Bundan dolayı unutkanlık gibi sorunların yaşanmasına engel olur. Hafıza güçlendirici etkisi bulunuyor.

İnsanın yaşı ilerledikçe, kemik rahatsızlıkları sorunları artıyor. Bunların nedenlerinden birisi de kalsiyum miktarının düşüşüdür. İçerisinde bol miktarda kalsiyum barındıran turşu suyu, düzenli olarak tüketilirse, problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Her yağlı yemek sonrasında turşu suyu içerek midenizin rahatlamasına destek olabiliyorsunuz.

Soğuk havalarla birlikte ortaya çıkan kuru ve sulu öksürük, en büyük rahatsız edici problemlerden birisidir. Bu sorun, genel hayatın işlevini etkileyebiliyor. Öksürüğü hayatınızdan atmak istiyorsanız, turşu suyu bunun için kaliteli bir çözüm olabilir. Boğaz bölgesini rahatlatıcıdır.

Turşu suyu ne işe yarar?

Merak edilen önemli durumlardan birisi de turşu suyunun ne işe yaradığı ile ilgilidir. Turşu suyunun yararları, sanıldığından çok daha fazladır. Gribe karşı koruyabildiği gibi anti kanser özellikleri de bulunuyor.

Kanserli hücrelerin oluşmasını önler

Kanserli hücre oluşumu, çeşitli evrelerin yaşanması sonrasında ortaya çıkan durumdur. Hücreler mutasyona uğrayarak giderek her tarafa yayılmaya başlarlar. Kanser tüm vücuda yayılmaya başlar. Düzenli olarak sağlıklı turşu suyu tüketenler, kanserli hücrelerin oluşumlarından uzak kalırlar.

Bağırsakları parazitlerden korur

Düzensiz yeme alışkanlığı, sağlıksız gıda tüketimi bağırsak bölgesinde tahmin edilemeyecek kadar yüksek sayılarda parazit oluşumuna neden olur. Bağırsak parazitleri, vücudu hasta etmenin yanında, sindirimin de büyük problemler yaşamasına neden olabiliyorlar. Turşu suyu, parazitlerin sindirim sistemiyle dışarıya atar.

Turşu suyu nasıl kullanılır?

Turşu suyu kullanma konusunda birçok bilgi bulunuyor. Turşu suyu kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü fazla tüketim çeşitli sıkıntıları doğurabiliyor. Mideye esasında faydalı olan turşu suyu, aşırı tüketildiği zaman mideye zarar verebiliyor. Bu yüzden en makul ölçüsü, her gün tüketilmek isteniyorsa, günlük 1 bardak olmalıdır. 1 bardak üzeri tüketim yapılmamalıdır.

Turşu suyu yan etkileri var mı?

Turşu suyunun yan etkileri, sağlığa olası etkileri anlamına geliyor. Yapılan araştırmalara göre turşu suyunun sağlık üzerinde herhangi bir yan etkisinin olmadığını gösteriyor. Ancak uzmanlar, turşu suyunun da diğer tüm tüketilen ürünler gibi aşırı tüketim durumunda, turşu suyunun zararlı hale gelebileceğini belirtiyorlar. Yani herhangi bir zararı olmayan turşu suyunu doğru kullanmanız halinde, sorun yaşamaz, faydalarından yararlanabiliyorsunuz.