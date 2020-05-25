Türkiye’nin Oyun ve Gençlik Festivali Chapter, evinize geliyor

Gelenekselleşen Chapter gençlik festivalinde katılımcılar bu sene her kanalda farklı içerik ile farklı heyecan yaşayacak, Her Eve Sığan Festival sloganı ile yapılacak olan etkinlikde ekranları başındakiler, evlerinden ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerini izleme ve farklı oyunların turnuvalarına katılma imkanı yakalayacak.

Chapter 2020'de, sporculardan oyunculara, internet fenomenlerinden ünlü oyun yayıncılarına kadar onlarca fenomen izleyiciler ile buluşacak. 3 gün boyunca festival de neler var derseniz bazıları şöyle;

NBA 2K20 turnuvasına ünlü basketbolcular katılırken, Oyun Dünyasının Kare Ası Ferit ''Wtcn'' Karakaya, Kemal Can ''KendineMüzisyen'' Parlak, Batu ''Videoyun'' Bozkan ve Tuna ''PintiPanda'' Akşen'in online ev partisin de buluşacak. Socrates Dergi ekibiyle yapılacak tematik spor sohbetleri, 5000'den fazla katılımcının yarışacağı oyun turnuvaları ve ödüllü yarışmalar ekranlarınız da olacak.

Chapter 2020 #herevesığanfestivalde olacak yayıncılar ise; Ferit “Wtcn” Karakaya, Kemal Can “KendineMüzisyen” Parlak, Tuna “PintiPanda” Akşen, Mete Özbey, Batu “Videoyun” Bozkan, Ahmet “Jahrein” Sonuç, Cem “Mithrain” Karakoç, Alper Biçen, Ege Arseven.





En çok sorulan sorular ve yanıtları

*Giriş ücretli mi?

- Ücret yok. Katılım için tek bir tık yeterli.

*Festival alanı tam olarak nerede?

- Evinizin en rahat köşesinde.

*Festival alanına ulaşım nasıl olacak?

- Bilgisayar veya telefonunuza doğru atacağınız birkaç adım yeterli olacaktır.

*Yiyecek içecek getirmek mümkün müdür?

- İsterseniz mantı açın, isterseniz dolma sarın. Mutfağınızda ne varsa yiyip içebilirsiniz.