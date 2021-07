Türkiye’nin Gururu Kadın Sporcular: Neslihan Yiğit

2012 Londra Olimpiyatları’na katılarak Türk badmintonu adına bir ilki gerçekleştiren milli sporcu, ikinci kez olimpiyatlarda yer alacak.

Türk badmintonunun önemli isimlerinden Neslihan Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıldır badminton oynadığını belirterek, "Bu süre zarfında birçok başarı kazandım. Benim için en önemlisi 2012 Londra Olimpiyatları’ydı. Çünkü ülkemizi olimpiyatlarda badmintonda temsil eden ilk sporcu oldum." dedi.

Ukrayna’nın Kiev kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Badminton Şampiyonası’nda tek kadınlarda bronz madalya kazanan ve bunu başaran ikinci Türk sporcu olan 27 yaşındaki Neslihan, "Çok istediğim Avrupa büyükler madalyasına kavuştum. Büyükler tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldum. Umarım bir sonraki turnuvada madalyamızın rengini de değiştirebiliriz." diye konuştu.

Neslihan artık tamamen Tokyo Olimpiyatları’na odaklandığının altını çizerek, "Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 2012’de tecrübesizdim, şu an daha tecrübeliyim. Umarım güzel sonuçlarla dönebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya sıralamasında ilk 10’u hedefliyor

"En büyük halim dünya sıralamasında ilk 10’da yer almak." diye konuşan Neslihan Yiğit, genç sporculardan da kendilerine hedef koymalarını istedi.

Milli badmintoncu, "Her zaman şunu söylüyorum; kendinize her zaman bir hedef koyun. Bu hedef için yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışın. Belki bugün olmaz veya önünüze herhangi bir engel çıkabilir ama her zaman bunun üstüne giderek en azından başarana kadar savaşın." ifadelerini kullandı.

Milli formayı giymenin önemli bir sorumluluk yüklediğini dile getiren Neslihan, "Tabii ki bunun sorumlulukları çok fazla. Etraftaki insanlara örnek oluyoruz. Bunun bilincinde olarak adımlarımı atmaya özen gösteriyorum." şeklinde görüş belirtti.

Neslihan, hayatının tam merkezinde badmintonun yer aldığını, tüm adımlarını, planlarını badmintona göre yaptığını da kaydetti.