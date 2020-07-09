Türkiye Futbol Federasyonu, dün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yeni yabancı kuralını açıkladı. Şu an 14+14 şeklinde uygulanan yabancı kuralında 2020-2021 sezonunda 14 yabancı oyuncu transfer edilmesi ve bu oyunculardan sadece 8 isim sahadaki kadroda yer alması kararı verildi. Bu durum 2021-2022 sezonunda 12 yabancı oyuncu ve sahada yer alacak 7 isim olarak; 2022-2023 sezonunda da 10 yabancı oyuncu sahada yer alacak 6 yabancı futbolcu olacak şekilde her sene kademeli olarak azalacak. Yabancı kuralında değişikliğe gidilmesi sonrası Avrupa'daki büyük liglerdeki yabancı kuralının nasıl olduğu spor kamuoyu tarafından merak edildi. Biz de sizler için Avrupa'daki yabancı kuralının nasıl olduğunu araştırdık.

İŞTE AVRUPA'DAKİ 5 BÜYÜK LİGDE YABANCI KURALI

Premier Lig (İngiltere)

İngiltere’de yabancı sınırsız ama transfer edilecek oyuncular için çalışma izni alınması gerek. Bunun için de oyuncunun, son iki yılda milli takımındaki maçların yüzde 75’inde forma giymesi gerek. Premier Lig’de ayrıca 2010 yılından beri takımlar, 21 yaşından büyük 17’den fazla oyuncuyu kadroda bulunduramıyor. Akademiden gelen genç oyuncunun ise ‘altyapı’ sınıfında olması için 3 yıl akademide oynamış olması gerekiyor.

La Liga (İspanya)

İspanya’da AB vatandaşları, aynı İspanyol oyuncular gibi yerli statüsünde. AB dışından sadece 3 futbolcunun transferine izin veriliyor. Ayrıca AB vatandaşı olmayan biri, La Liga’da 5 yıl oynadıktan sonra İspanyol vatandaşı olabiliyor. Atletico Madrid’de Arda Turan ise İspanya ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ekonomik İşbirliği Anlaşması sayesinde AB statüsünde sayılıyor.

Ligue 1 (Fransa)

Fransa’da, AB vatandaşları yerli olarak oynatılabiliyor. AB dışı ise en fazla 4 yabancı transfer edilebiliyor. Ancak Fransa’da ek bir durum daha var. O da; eski Fransız sömürgelerinden gelen oyuncular ve ekonomik işbirliği anlaşmasına imza atan ülkeler, Mısır ve Libya hariç tüm Afrika ülkeleri, Yeni Zelanda dışındaki Okyanusya ülkeleri, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan hariç tüm Avrupa ülkeleri ile Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu futbolcular da (Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları sebebiyle) yerli olarak sayılıyor.

Bundesliga (Almanya)

Almanya’da 2006’dan beri yabancı sınırlaması bulunmuyor. Daha önce sadece 4 AB dışı oyuncu oynatılabiliyordu. Şu an ise AB ya da dışı futbolcular da yerli olarak sayılıyor. Ayrıca 2000 yılından bu yana sadece alt yapıya 750 milyon Euro yatırım yapan Almanlar’da kulüpler, kadrolarında en az 12 Alman ve 8 alt yapıdan oyuncu bulundurmak zorunda.

Serie A (İtalya)

Çizme’de, AB ülkelerinin oyuncuları İtalya’da yerli olarak forma giyebiliyor. Ancak son iki sezondur AB vatandaşı olmayan oyunculardan bir sezonda sadece 2 futbolcu (Daha önce 1’di) transfer edilebiliyor. İtalyan kulüpleri, Avrupa’da son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından federasyona, 2’den daha fazla oyuncu almaları konusunda taleplerini sık sık dile getiriyor.