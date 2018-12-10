Türkiye’de “gamer”lar Fortnite oynarken ne dinliyor?

Düşünün günümüz dünyasında aniden bir fırtına çıkıyor ve dünya nüfusunun büyük çoğunluğu ortadan kayboluyor. Dünyanın yeni sahipleri zombilere benzer yaratıklar oluyor. Siz de dünyadaki diğer oyuncularla işbirliği yaparak, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İşte Spotify, Türkiye’de Fortnite oynarken böylesi bir hayat mücadelesi veren “gamer”ların zorlu anlarına eşlik eden şarkıları ve sanatçıları derledi. Başka bir deyişle Spotify, bu zorlu anlarda Türkiye’de “gamer”ların Fortnite mücadelesi sırasında en çok dinledikleri sanatçı ve şarkıları açıkladı.

Spotify’ın Fortnite temalı çalma listeleri üzerinden derlediği verilere göre, Türkiye’de “gamer”lar bu oyunu oynarken, Imagine Dragons gibi rock gruplarından, 2018 yılına dünya genelinde damgasını vuran Kanadalı rapçi Drake’e ve Alan Walker gibi DJ’lere kadar pek çok farklı ismi dinliyor. Ancak Fortnite oynarken en çok dinlenen TOP 10 sanatçı listesinin zirvesinde NerdOut yer alıyor. İşte “gamer”ların Fortnite TOP 10 sanatçı listesi:

1. NerdOut

2. XXXTENTACION

3. Imagine Dragons

4. Drake

5. The Chainsmokers

6. Marshmello

7. Major Lazer

8. Alan Walker

9. Post Malone

10. Eminem

Peki Türkiye’de Fortnite oynarken “gamer”ların en çok dinlediği şarkılar neler? “Gamer”ların Fortnite TOP 10 şarkı listesinde, listeye 10’uncu sıradan giren “Geceler” dikkat çekiyor. Ezhel’in Geceler adlı şarkısı aynı zamanda, 2018 yılında Türkiye’de Spotify üzerinden en çok dinlenen şarkılar arasında da ilk sırada yer alıyor.

1. The Fortnite Rap Battle – NerdOut

2. SAD! – XXXTENTACION

3. God's Plan – Drake

4. Dancing on Your Body – NerdOut

5. rockstar (feat. 21 Savage) – Post Malone

6. Devil Eyes – Hippie Sabotage

7. In My Feelings – Drake

8. FRIENDS – Marshmello

9. Believer – Imagine Dragons