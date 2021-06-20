A Milli Takım , Euro 2020 elemelerinde kalesinde sadece 3 gol görmüş ve Belçika ile birlikte en az gol yiyen takım olmuştu. A Milli Takım özellikle akan oyunda gol yememiş büyük övgü almıştı. Stoper hattında Çağlar-Merih hatta Kaan ve Ozan Kabak ile güçlü bir yapı kuran Türkiye'nin bu hattına 'Türk Duvarı' benzetmesi yapılmıştı. Fakat Milliler, Euro 2020 finallerinde grup aşamasında 6 gol yedi. İtalya maçında 3 gol, Galler maçında 2 gol yiyen A Milli Takım, İsviçre mücadelesinin başında da Seferovic ve Shaqiri'in gollerine engel olmadı.

İlk kez grup aşamasında 7 gol

A Milli Takım böylece 5. kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok gol yediği grup performansına ulaştı. A Milli Takım ilk katıldığı 1996 turnuvasında ve 2008'deki grup aşamasında 5'er gol yemişti

Euro 1996 grup aşaması: 5 gol

Euro 2000 grup aşaması: 2 gol

Euro 2008 grup aşaması: 5 gol

Euro 2016 grup aşaması: 4 gol

Euro 2020 grup aşaması: 7 gol*

*: devam ediyor