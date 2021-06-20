Türkiye'de flaş değişim! En az gol yiyen takımdan en çok gol yiyen takıma...
A Milli Takım, Euro 2020 elemelerinde kalesinde sadece 3 gol görmüş ve Belçika ile birlikte en az gol yiyen takım olmuştu. A Milli Takım özellikle akan oyunda gol yememiş, 'Türk Duvarı' benzetmesi ile stoper hattı ön plana çıkmıştı. Fakat Milliler, Euro 2020 finallerinde grup aşamasında 7 gol yedi
A Milli Takım , Euro 2020 elemelerinde kalesinde sadece 3 gol görmüş ve Belçika ile birlikte en az gol yiyen takım olmuştu. A Milli Takım özellikle akan oyunda gol yememiş büyük övgü almıştı. Stoper hattında Çağlar-Merih hatta Kaan ve Ozan Kabak ile güçlü bir yapı kuran Türkiye'nin bu hattına 'Türk Duvarı' benzetmesi yapılmıştı. Fakat Milliler, Euro 2020 finallerinde grup aşamasında 6 gol yedi. İtalya maçında 3 gol, Galler maçında 2 gol yiyen A Milli Takım, İsviçre mücadelesinin başında da Seferovic ve Shaqiri'in gollerine engel olmadı.
İlk kez grup aşamasında 7 gol
A Milli Takım böylece 5. kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok gol yediği grup performansına ulaştı. A Milli Takım ilk katıldığı 1996 turnuvasında ve 2008'deki grup aşamasında 5'er gol yemişti
Euro 1996 grup aşaması: 5 gol
Euro 2000 grup aşaması: 2 gol
Euro 2008 grup aşaması: 5 gol
Euro 2016 grup aşaması: 4 gol
Euro 2020 grup aşaması: 7 gol*
*: devam ediyor