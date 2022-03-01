Türkiye - Yunanistan maçında rekor kırıldı

FIBA Dünya Kupası İkinci Raund B Grubu 4. maçında milli takım, Yunanistan ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. NTV ekranlarından yayınlanan karşılaşmayı ay-yıldızlılar 76-67 yenildi.

NTV Spor'un haberine göre kapalı gişe oynanan maçta rekor kırıldı. FIBA'nın verilerine göre salonda 14 bin 500 seyirci yer aldı. Bu sayı FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde en çok taraftar sayısına ulaşan maç olarak tarihe geçti.

"Keşke kazanıp onlara bir galibiyet hediye edebilseydik"

Maç boyunca rakiplerine fazla hücum ribaundu verdiklerine dikkati çeken Oğuz, "Maalesef yenildik. Bundan sonra yapmamız gereken şey sonraki iki maçı kazanarak gruptan çıkmaya çalışmak. İki maçta da çok iyi mücadele ettik. Hem burada hem orada. Ama olmadı. Çok güzel bir atmosfer de vardı, seyirci de vardı. Keşke kazanıp onlara bir galibiyet hediye edebilseydik." ifadelerini kullandı.