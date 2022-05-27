E-ticaret platformlarından Trendyol, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı iş birliğiyle Voleybol Milli Takımlar ana sponsorlarından biri oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Trendyol arasındaki basın toplantısı, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda yapıldı.

Basın toplantısına; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert, TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi / Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, TVF Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay, milli voleybolcular Eda Erdem ile Arslan Ekşi, Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin, TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren ile basın mensupları katıldı.

İmzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Trendyol, Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesindeki Voleybol Milli Takımları ile iş birliğinde bulunacak. Ayrıca Trendyol logosu, 3 yıl boyunca Kadın Milli Takımlar formasının taytında bulunacak.

Sponsorluk anlaşmasında açılış konuşmasını yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şunları söyledi:

“Türk voleybolu, herkesin takdir ettiği, ülkemizin gurur kaynağı olan bir branş. Bu yıl Milli takım sezonu, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Elazığ’da oynadığı Avrupa Altın Ligi Erkekler müsabakasıyla başladı. Filenin Efeleri, Slovakya karşısında elde ettiği 3-0’lık galibiyetiyle hepimizin yüzünü güldürdü. Anadolu’nun güzide şehirlerinden biri olan Elazığ’da oynanan maçta, gösterdikleri muazzam ev sahipliği ve destekleri için Elazığ halkına çok teşekkür ediyorum.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise milli takım sezonuna, 31 Mayıs’ta başlayacak Milletler Ligi grup etabı karşılaşmalarıyla merhaba diyecek. Bu yıl bir ilki daha gerçekleştirmenin gururuyla Milletler Ligi’nin final etabını da Ankara’da düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta ülkemize Avrupa’nın en büyük madalyasını getiren VakıfBank’ın CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da bir kez daha canı gönülden kutluyorum.

Trendyol, çok saygın ve geniş kitlelerle hizmet eden, ülkemizin gururu olan bir kuruluş. Bu güzel iş birliğinde emeği geçen herkese, başta Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin olmak üzere tüm Trendyol ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi bu süreçte yalnız bırakmadıkları, Türk voleybolunun yol arkadaşı oldukları, aynı takımın oyuncusu olduğumuz için de mutlu ve gururluyuz. Bizim daha birlikte yapacak çok işimiz var. Dünya Şampiyonası’nda, Olimpiyat Oyunları’nda, Milletler Ligi’nde, Avrupa Şampiyonası’nda, kısacası tüm organizasyonlarda yer almak ve derece kazanmak istiyoruz. Bizi bu yolda destekleyen herkese çok teşekkür ediyor, Trendyol ekibine de voleybol ailesine hoş geldiniz diyorum.

Şunun da altını çizmek istiyorum, Trendyol hem milli takımlar ana sponsoru hem de Fabrika Voleybol projemizin sponsoru olarak aramıza katıldı. Biz TVF olarak gençlere yönelik yatırımlar yapıyoruz. Fabrika Voleybol Okullarımızın sayısını bugünden sonra, Trendyol ailesinin bize verdiği destekle daha da artıracağız. Bu projedeki duyarlılıkları ve gençlere yatırım konusundaki hassasiyetleri sebebiyle Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin’e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu imzayla birlikte, Trendyol bize ‘sadece bugünün sponsoru değil, geleceğin sponsoru olarak sabırla ilerleyeceğiniz her yolda sizinle birlikteyiz’ dedi, bu değerli katkıları bizim için çok kıymetli.”

Sponsorluğun detayları hakkında bilgi veren Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, “Trendyol olarak, 30 milyonu aşkın müşterimiz ve 260 binden fazla satıcımızla birlikte, bayrağımızı her zaman gururla dalgalandıran milli değerimiz Voleybol Milli Takımlarımızın başarı yolculuğuna katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm Trendyol ailesinin güzel dilekleri sizinle birlikte olacak, başarılarınızla gurur duyacağız. Türkiye’nin Trendyol’u olarak, ülkemiz değerlerinin yanında olmayı her zaman sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Ülkemizdeki daha çok çocuğu voleybol ile buluşturmayı hedefleyen ve Federasyonumuz tarafından kurulan Fabrika Voleybol’a da tam desteğimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Anadolu’nun 32 şehrinde bulunan 35 Fabrika Voleybol Okulları’nın sayılarını birlikte daha da artıracak, çocuklarımızı ve gençlerimizi voleybol ile buluşturacağız” dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem de sponsorluk ilgili şunları söyledi, “Bu iş birliğinin beni ayrıca mutlu ettiğini söylemeliyim. Biz, çok farklı bir federasyonuz, aile gibiyiz. Trendyol ile bugünden itibaren ailemiz daha da büyüyor. Bu birlikteliğin bize uğurlu gelmesini diliyorum. Gençlere yönelik desteği de çok değerli buluyorum. Bu yıl Filenin Sultanları olarak geçen senenin daha önüne geçmek için mücadelemizi vereceğiz.”

A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Arslan Ekşi de, “Trendyol’a en başarılı spor dalı olan voleybola güvenleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bu birlikteliğin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, TVF Başkanı Üstündağ, Türk voleyboluna gösterdikleri destek ve katkılardan dolayı Çağlayan Çetin’e teşekkür plaketi, top ve adının yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ adına Türkiye Eğitim Vakfı’na bağışta bulundukları sertifikayı takdim etti.