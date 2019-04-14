Türkiye ve Slovenya Futbol Federasyonları dostluk maçı oynadı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi ziyareti kapsamında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

TFF karmasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile birlikte eski milli futbolcular forma giydi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Radenko Mijatovic ve Slovenya'nın eski ünlü futbolcuları ile birlikte Slovenya karmasında yer aldı.

Maçın ardından TFF Başkanı Hüsnü Güreli'nin ev sahipliğinde dostluk yemeği yendi.

BAKAN KASAPOĞLU, GÜRELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Hüsnü Güreli'ye Riva'da nezaket ziyaretinde bulundu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı. Bakan Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Hüsnü Güreli ile birlikte tesisleri gezip incelemelerde bulundu.

İHA