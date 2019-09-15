Türkiye ve Slovenya Federasyonu karmaları dostluk maçı oynadı

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Başkanı Alexander Ceferin’in özel davetiyle Slovenya’ya gitmişti.

Yardımcı ile beraberindeki eski milli futbolculardan oluşan takım, Ceferin’in de forma giydiği Slovenya şöhretler karması ile dostluk maçı yaptı.

Slovenya Futbol Federasyonunun başkent Ljubljana’daki tesislerinde oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 5-4 kazandı. Türk takımı, mücadelede bir de penaltıdan yararlanamadı. Dostluk içindeki maçta katılımcılar günün anısına karşılıklı hediyeler ve plaketler sundu.

Organizasyonla Ceferin’in ülkesi Slovenya ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar başlatıldı. Servet Yardımcı ile Alexander Ceferin benzer etkinlikleri genişleterek yineleme sözü vererek, katılımcılara teşekkür etti.

Yardımcı ile Slovenya’ya giden kafilede Rüştü Reçber, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Ali Güneş, Serdar Kulbilge, Ayhan Akman, Tuncay Şanlı, Ogün Temizkanoğlu, Sinan Kaloğlu, Engin Özdemir, Saffet Akyüz, Zeki Önatlı, Mehmet Yıldırım gibi eski futbolcular yer aldı.