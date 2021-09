Türkiye şampiyonu Ahsen Arıöz hedef büyüttü

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçuluk Takımı’nda yer alan 12 yaşındaki Arıöz, çalışmalarını antrenörü de olan babası Murat Arıöz ile sürdürüyor. Ankara şampiyonluğu da bulunan sporcu, Ordu’da gerçekleştirilen 2021 Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Zafer Kupası’nda 11-12 Yaş Klasik Yay Kadın kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.

Ahsen Arıöz, AA muhabirine, okçuluk sporunda babasının desteğiyle büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Babası ve antrenörü Murat Arıöz’ün okçuluk geçmişi olmasından dolayı bu spora küçük yaşta başladığını belirten Arıöz, şöyle konuştu:

"Aslında benim en büyük farkım, babamın antrenör olmasıydı. Babam antrenör olmasaydı annem beni okçuluğa verir miydi bilmiyorum. Küçük yaşlardan beri okçuluğun içinde büyüdüm. Sabah kalkıyordum, babam ok atıyordu evde. Sonra ben de bir gün babamla salona geldim ve ok atmaya başladım. Babam sürekli beni motive ediyordu ve çalışmamı sağlıyordu. Her gün bir saat ok atarak şampiyon oldum. Evde, bahçede ve salonda sürekli antrenman yaptım. Çalışmam sayesinde şampiyon oldum ve şimdi çok mutluyum. Hatta şampiyon olduğumda mutluluktan ağladım. Çok garip duygular içindeydim ve hala da öyleyim. Hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonluğundan sonra olimpiyatlarda derece almak. Babamım verdiği taktiklerle bunu da başaracağıma inanıyorum."

"Kızım da Mete’nin yolunu takip ederek olimpiyat madalyası kazanacak"

Murat Arıöz de uzun yıllardır verdikleri emeklerin karşılığını almaya başladıklarını dile getirdi.

Bir baba olarak başarılarından dolayı kızıyla gurur duyduğunu vurgulayan Arıöz, "Ahsen, Türkiye şampiyonası olması için her gün ok atmayı hedefledi ve düzenli antrenman yaptı. Nabzını düşürmek, stresini, yarışma kaygısını azaltması için özel antrenman teknikleri uyguladık." dedi.

Arıöz, kendi yaş grubunda ulaşabileceği hedefi yakalayan kızının, bundan sonraki kariyerine odaklandığını anlattı.

Kızının, milli takım hedefinin de olduğunu bildiren Arıöz, "Mete Gazoz’un olimpiyatlarda altın madalyası kazanmasıyla beraber tüm sporcularda bu hedefe ulaşabileceği inancı oluştu. Kızım da Mete’nin yolunu takip ederek olimpiyat madalyası kazanacak." ifadelerini kullandı.

Anne Ayşegül Arıöz, okçulukla eşi sayesinde tanıştığını belirtti.

Yaklaşık 6 yıldır hem kızını salona getirdiğini hem de eşine destek olduğunu kaydeden Arıöz, "Gecemizi gündüzümüzü okçuluk sporuyla geçiriyoruz. Her gün istikrarlı bir şekilde çalışarak çok şükür madalyamızı aldık. Çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı sporcunun kardeşi Ahenk Arıöz ise kendisinin de ablası gibi okçulukla uğraştığı bilgisini vererek, onun gibi başarılı olmak istediğini ifade etti.