Türkiye Rallikros Şampiyonası final yarışı, 15-16 Aralık’ta İzmit Yarımca’da yer alan Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya illerinden toplam 16 sporcu mücadele edecek.

Bu organizasyon için yeni oluşturulan bin 500 metre uzunluğundaki yarı asfalt, yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulacak yarış 4 ayrı kategoride değerlendirilecek.

Şampiyonanın finali 16 Aralık Pazar sabahı koşulacak. Yarı final turları aynı gün saat 15.00’te, final turları ise saat 16.00’da başlayacak.

AA