A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile bugün sahasında yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçıyla, 291 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak. Ay- Yıldızlı ekip son maçını, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son haftasında, 17 Kasım 2019’da Andorra ile oynamış ve o mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Milliler, EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesi ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, 9.5 ay sonra ilk maçını oynayacak. Ay-Yıldızlı ekip, Macaristan mücadelesi ile 2020 yılındaki ilk maçına çıkacak.

Şenol Güneş, milli takım kadrosundaki istikrarı korurken ekibe yalnızca 2 yeni isim kattı. Fenerbahçe’ye transfer olan Mert Hakan Yandaş ve Feyenoord formasi giyen Orkun Kökçü ilk kez Ay- Yıldızlı formayı giyecekler. Şenol hoca hem Macaristan hem de Sırbistan karşısından galibiyetle ayrılarak EURO 2021 öncesi takımın iddiasını ortaya koymak istiyor. A Milli Takım’da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Çetin dışında eksik bulunmuyor. Kritik maç öncesi futbolseverler, Milli maç hangi kanalda? Türkiye - Macaristan maçı şifresiz mi? Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. Tüm detaylar haberimizde.

A Milli Takım ilk 11'i belli oldu!

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz

1999 doğumlu sağ bek Mert Müldür ilk 11'de yer alırken Kaan Ayhan muhtemelen orta alanda görev yapacak. Stoper bölgesinde Çağlar ve Merih görev yapacak. Geçen sezonu Sivasspor'da tamamlayan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'a transfer olan Mert Halan Yandaş ile Emre Kılınç ilk 11'de görev alacak.

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai





Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

Türkiye - Macaristan maçı şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile sahasında yapacağı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçıyla, 291 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak. Mücadele TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Türkiye - Macaristan maçı seyircisiz mi oynanacak?

Çok uzun yıllardır Sivas’a milli maç verilmesini bekleyen Sivaslı futbolseverler korona engeline takıldı. Macaristan’la oynanacak maçın seyircisiz gerçekleşecek olması Sivaslılar’ı bir hayli üzdü. Yiğidolar, “Bunu saymayız, milli takımı yine bekliyoruz” mesajları yolladı.

Sırbistan seferi cuma

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Sırbistan’ı konuk edecek. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, Sivas’ta maçın ardından geceyi geçirdikten sonra cuma sabahı Sırbistan’a hareket edecek.

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Sakatlığı bulunan Mert Çetin aday kadrodan çıkarılmıştı.

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Şenol Güneş, A Milli Takım’la 63. maçında

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 44’ü resmi, 18’i özel 62 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 62 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.

Güneş yönetiminde 45. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 45. resmi maçını Macaristan ile oynayacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 44 resmi maçın 27’sini kazandı, 8’ini yitirdi, 9’unda ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.

Türkiye, Macaristan mücadelesi ile 579. kez sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla 579. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 307’si resmi, 271’i özel 578 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 247’si deplasmanda, 251’i evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 578 karşılaşmanın 497’sini Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 578 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015’te İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014’te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Milli takımın eylül karnesi

Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 69 maça çıktı. Milliler, bu maçların 30’unu kazanırken, 23 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi. Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 110 gol atarken, kalesinde 93 gol gördü. Milli takımın aldığı 23 yenilginin 18’i 1992’ye kadar yas?andı. Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece beş kez yenildi.

Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0’lık skorla 1997’de San Marino ve 2013’te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926’da 6-1’le Polonya ve 1982’de 5-0’la Macaristan karşısında yaşadı.

Türkiye ile Macaristan kaç kez karşılaştı?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 6’sı resmi ve 6’sı özel olmak üzere oynanan 12 maçta, Macaristan’ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 12 maçtan 4’ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 6 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye’nin toplam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi.

Resmi maçlarda tek yenilgi

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda Budapeşte’de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul’da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul’da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Budapeşte’te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye’ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul’daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Macarlar’dan farklı galibiyet

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı. Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan’a 6-0 yenildi.

Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç

A Milli Futbol Takımı, Macaristan’ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1’lik skorlarla yitirdi.

Maçlar

Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

19.02.1956 İstanbul Özel 3-1

29.04.1962 Budapeşte Özel 1-2

22.09.1982 Györ Özel 0-5

04.04.1984 İstanbul Özel 0-6

16.03.1988 Budapeşte Özel 0-1

05.09.1990 Budapeşte Özel 1-4

07.09.1994 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2

06.09.1995 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0

07.10.2006 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0

12.09.2007 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3-0

16.10.2012 Budapeşte Dünya Kupası Elemeleri 1-3

26.03.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.