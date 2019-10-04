Türkiye Kupası’nda 4. Tur zamanı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kura çekimi yapıldı. Bu turdan itibaren kupaya Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü de dahil oldu.

54 takımın katılımıyla 29-30-31 Ekim tarihinde oynanacak 4. tur tek maç eleminasyon sisteminde oynanacak. Avrupa Kupaları’na katılan ekipler kupaya bir sonraki turdan katılacak.

İşte eşleşmeler

Altınordu-Amed

Niğde Anadolu-Antalyaspor

Keçiörengücü-Siirt

Bayburt-Bursaspor

Kayseri-Bayrampaşa

Başkent Akademi-Sivas

F.Karagümrük-Bandırma

Eyüpspor-Konyaspor

Denizlispor-İçel İ.Y.

1074 Çankırı-Ç.Rizespor

B.B.Erzurumspor-Bodrum

Vanspor-Sancaktepe

Kastamonu 1966-24 Erzincan

Gümüşhanespor-Samsun

Gençlerbirliği-Esenler Erok

Kırklareli-Ankaragücü

İstanbul-B.Tepecikspor

Tarsus İ.Y.-Fenerbahçe

Gaziantep F.K.-Turgutlu

H.Trabzon-Menemen

Göztepe-Sivas Bld.

Payas-Manisa FK

Altay-Görelespor

Karacabey Bld.-Tuzlaspor

Adana-Diyarbekirspor

Kemer 2003-Kasımpaşa

Alanyaspor-İnegölspor