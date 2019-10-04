Türkiye Kupası’nda 4. Tur zamanı
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kura çekimi yapıldı. Bu turdan itibaren kupaya Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü de dahil oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kura çekimi yapıldı. Bu turdan itibaren kupaya Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü de dahil oldu.
54 takımın katılımıyla 29-30-31 Ekim tarihinde oynanacak 4. tur tek maç eleminasyon sisteminde oynanacak. Avrupa Kupaları’na katılan ekipler kupaya bir sonraki turdan katılacak.
İşte eşleşmeler
Altınordu-Amed
Niğde Anadolu-Antalyaspor
Keçiörengücü-Siirt
Bayburt-Bursaspor
Kayseri-Bayrampaşa
Başkent Akademi-Sivas
F.Karagümrük-Bandırma
Eyüpspor-Konyaspor
Denizlispor-İçel İ.Y.
1074 Çankırı-Ç.Rizespor
B.B.Erzurumspor-Bodrum
Vanspor-Sancaktepe
Kastamonu 1966-24 Erzincan
Gümüşhanespor-Samsun
Gençlerbirliği-Esenler Erok
Kırklareli-Ankaragücü
İstanbul-B.Tepecikspor
Tarsus İ.Y.-Fenerbahçe
Gaziantep F.K.-Turgutlu
H.Trabzon-Menemen
Göztepe-Sivas Bld.
Payas-Manisa FK
Altay-Görelespor
Karacabey Bld.-Tuzlaspor
Adana-Diyarbekirspor
Kemer 2003-Kasımpaşa
Alanyaspor-İnegölspor