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Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli’de yapıldı

Türkiye Karting Şampiyonası’nda 7. ayak yarışları, Kocaeli’deki TOSFED Körfez Karting Pisti’nde tamamlandı.

24 Ekim 2021, Pazar 18:46 Son Güncelleme:
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Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli’de yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen şampiyonanın 7. ayağı, Frigya Otomobil Sporları Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Yarışlarda "Mini" kategorisinde erkeklerde İskender Zülfikari, kadınlarda Zeynep Büyükpınar, "Junior" kategorisinde erkeklerde Sarp Arhan Or, kadınlarda Ayşe Çebi, "Senior" kategorisinde erkeklerde Zekai Özen, kadınlarda ise Sude Yurdagül damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.     

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

KOCAELİ (AA)

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