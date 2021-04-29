Mustafa Kazım Özbayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esat Delihasan’ın ölümünden sonra yapılan yönetim kurulu toplantısında Türkiye Karate Federasyonu başkanlığına kendisinin seçildiğini belirtti.

Üzüntülerinin hala devam ettiğini ve Esat Delihasan’ın koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini anlatan Özbayraktar, "Yönetim kurulumuz görev için bizleri uygun gördü. Kendilerine teşekkür ederim. Başkan vekilliğine de Mehmet Kör arkadaşımız bakacak. Bunun dışında mevcut takvimimizde çok ciddi bir değişiklik yok. Merhum başkanımızın tüm hayallerini gerçekleştirmek ve olimpiyatlarda başarı en büyük hedefimiz." diye konuştu.