Kemer ilçesindeki Atatürk Spor Salonu’nda 2 gün sürecek organizasyonun ilk gününde 16 ülkeden 495 sporcu madalya mücadelesi verdi.

İlk günü Türkiye, 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile birinci sırada tamamladı. Rusya, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla ikinci, Gürcistan da 1 altın, 2’şer gümüş ve bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvanın ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

40 kilo: 1- Doğa Süren (Türkiye), 2- Ecre Alayıldız (Türkiye), 3- Alima Zhumagaliyeva (Kazakistan), 3- Aysun Ağdeve (Türkiye).

44 kilo: 1- Merve Azak (Türkiye), 2- Ecem Sonay Birinci (Türkiye), 3- Müberra Güneş (Türkiye), 3- Hanife Özcan (Türkiye).

48 kilo: 1- Sıla Sersin (Türkiye), 2- Alina Guseinova (Rusya), 3- Daria Ruskova (Rusya), 3- Buketnur Karabulut (Türkiye).

52 kilo: 1- Chloe Devictor, (Fransa), 2- Nino Loladze (Gürcistan), 3- Mehveş Şahinoğlu (Türkiye), 3- Ayşe Nur Tunca (Türkiye).

Erkekler:

50 kilo: 1- Mansur Vedzizhev (Rusya), 2- Enes Çakan (Türkiye), 3- Yermekhan Amandyk (Kazakistan), 3- Nurkanat Serikbayev (Kazakistan).

55 kilo: 1- Talha Büyükeser (Türkiye), 2- Kamran Süleymanov (Azerbaycan), 3- Shukran Zamanlı (Azerbaycan), 3- Betal Chegemov (Rusya).

60 kilo: 1- Ivan Petrov (Rusya), 2- Daviti Bakhbakhashvili (Gürcistan), 3- Marien Adil (Kazakistan), 3- Styopa Darbinyan (Ermenistan).

66 kilo: 1- Giorgi Tarashvili (Gürcistan), 2- Nahid İsmayilova (Azerbaycan), 3- Elguja Tchintcharashvili (Gürcistan), 3- Amiran Tabukashvili (Gürcistan).