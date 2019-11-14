Türkiye - İzlanda: Büyüklük bizde kaldı!

A Milli Takımımız’ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde bugün karşılaşacağı İzlanda, 9 Kasım Cumartesi günü Antalya’ya gelerek Belek Turizm Merkezi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde kampa girmişti. Kuzey Avrupa ekibi, buradaki hazırlıklarını basına kapalı sürdürmüştü. Kapalı kapılar ardında sessiz sedasız hazırlıklarını yapan İzlanda, dün Antalya’dan ayrılarak İstanbul’a geldi. İzlanda 4 gün önce geldiği Antalya’da hiçbir sorun ile karşılaşmazken, dün Antalya’dan uçakla İstanbul Havalimanı’na gelişinde de bir sorun ile karşılaşmadı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve spor şube polislerinin kontrolünde normal yolcu çıkışından geçerek otobüse bindi.

Fırça krizi yaşanmıştı

Türkiye, H Grubu’ndaki 4’üncü maçında İzlanda ile 11 Haziran 2019 Salı günü karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma öncesi Milli Takım kafilesine yönelik skandal uygulama büyük tepki çekmişti. Özel uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı’na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişi sırasında İzlandalı görevliler tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Yaşananlar büyük gerginliğe neden olurken, Emre Belözoğlu, havalimanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada, Belçikalı bir kişi, deneyimli futbolcuya fırça uzatmıştı. Olaylar, Türkiye ile İzlanda arasında diplomatik krize neden olmuştu. Milli takım, havalimanındaki skandalın ve uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik’e geçerek kamp için otele yerleşmişti.