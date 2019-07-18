Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’nde devler sahneye çıktı

GM (Büyükusta) Evgeny Tomashevsky, GM Ernesto Inarkiev, GM Vassily Ivanchuk, GM Ivan Saric, İranlı genç yetenek Alireza Firouzja gibi dünyaca ünlü sporcular ve GM Mustafa Yılmaz, GM Burak Fırat, GM Emre Can, GM Barış Esen, GM Vahap Şanal gibi çok sayıda Türk büyükusta ismin hamle yapacağı Süper Lig, 28 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. İki hafta boyunca dünyadaki tüm satranç severlerin yakından takip edeceği dev turnuva, uzman yorumcu IM (Uluslararası Usta) Can Arduman’ın sunuculuğunda, analizler, ödüllü sorular ve konukların katılımıyla canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig’de, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK), Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü, Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Karaman Belediye Spor Kulübü, Taş Duvar Spor Kulübü Derneği, Tarsus Zeka Satranç Kulübü, Rota Koleji Spor Kulübü Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Darüşşafaka Spor Kulübü, Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü, Sertel Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği mücadele edecek.

“SÜPER LİGİ, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SPORCULARININ MÜCADELE ETTİĞİ BİR LİGE DÖNÜŞTÜRDÜK”

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’nin dünyanın en güçlü sporcularının mücadele ettiği bir lige dönüştüğünü söyleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay açılış töreninde şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, dünyanın yakından takip ettiği, en güçlü sporcuların mücadelesine sahne olan, marka değeri açısından da zirvede yer alan bir lig. Süper Lig, dünya satranç otoriteleri tarafından ilgiyle izlenen, içinde barındırdığı dünya yıldızları ile de Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayan üst düzey bir organizasyon. Bu yıl Süper Lig’de, toplamda 100 unvanlı sporcu yer alıyor. 37 GM (Büyükusta), 3 WGM (Kadın Büyükusta), 22 IM (Uluslararası Usta), 3 WIM (Kadın Uluslararası Usta), 21 FM (FIDE Ustası), 4 WFM (Kadın FIDE Ustası), 9 CM (Usta Adayı), 1 WCM (Kadın Usta Adayı) olmak üzere başarısını defalarca gözler önüne sermiş sporcular yarışıyor. Yurt dışından gelen sporcular hem ülkemizin değerli bir şehrini ziyaret etme şansı elde ediyor hem de Türk misafirperverliğinin tadına varıyor. Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza iki hafta boyunca sürecek dev turnuvada başarılar dilerim. Centilmence ve barış içinde bir mücadele olacağından eminim. ”