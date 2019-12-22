Türkiye Güreş Şampiyonası serbest stil sona erdi

Ankara’da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stilde madalyalar sahiplerini buldu.

22 Aralık 2019, Pazar 15:47
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Türkiye Güreş Şampiyonası serbest stil sona erdi

Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler serbest stil müsabakaları sona erdi.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül de Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıktı. Taha, isminin verildiği salonda Tanju Gemici’yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek serbest stil 125 kiloda şampiyon oldu.

Ankara ASKİ Spor, 5 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülükle takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Güreş Şampiyonası’nda yarın grekoromen stil müsabakalarına geçilecek.

Serbest stilde dereceye giren güreşçiler şunlar:

57 kilo: 1. Ahmet Peker, 2. Şaban Kızıltaş, 3. Barış Kaya, 3. Ali Karaboğa

61 kilo: 1. Recep Topal, 2. Münir Recep Aktaş, 3. Nebi Uzun, 3. Cabbar Duyum

65 kilo: 1. Selim Kozan, 2. Süleyman Atlı, 3. Mehmet Söyler, 3. Cengizhan Erdoğan

70 kilo: 1. Servet Coşkun, 2. Ali Akıl, 3. Ömer Faruk Çayır, 3. Bilal Akbıyık

74 kilo: 1. Fazlı Eryılmaz, 2. Enes Uslu, 3. Tarık Gür, 3. Muhammet Akdeniz

79 kilo: 1. Batuhan Demircin, 2. Abdullah Arslan, 3. Muhammet Nuri Kotanoğlu, 3. Nuri Temur

86 kilo: 1. Fatih Erdin, 2. Osman Göçen, 3. Selim Yaşar, 3. Burak Doğan

92 kilo: 1. Süleyman Karadeniz, 2. Mustafa Kemal Kıyı, 3. Müren Mutlu, 3. Ahmet Bilici

97 kilo: 1. İbrahim Bölükbaşı, 2. Fatih Yaşarlı, 3. Rıza Yıldırım, 3. Yunus Emre Dede

125 kilo: 1. Taha Akgül, 2. Tanju Gemici, 3. Abdullah Güngör, 3. Hüseyin Civelek

AA

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