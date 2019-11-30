Türkiye EURO 2020 fikstür? EURO 2020 ne zaman başlıyor?

A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edeceği rakipleri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te belli oldu. ROMEXPO'da gerçekleştirilen finallerin kura çekiminde Türkiye'yi TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş temsil etti. Eşleşmeler sonucunda, A Milli Takımımız A Grubu'nda yer aldı. Ay- yıldızlılar, turnuvanın açılış karşılaşmasında İtalya'yla karşılaşacak.

Türkiye'nin EURO 2020 fikstürü

12 Haziran | İtalya - Türkiye (Roma)

17 Haziran | Türkiye - Galler (Bakü)

21 Haziran | Türkiye - İsviçre (Bakü)

EURO 2020 ne zaman başlayacak?

EURO 2020 finalleri, 12 Haziran’da İtalya’da start alacak. A Grubu’ndaki açılış maçına ev sahipliği yapacak Roma Olimpiyat Stadı’nda başlayacak finaller, İngiltere’nin Başkent’i Londra’daki Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak final maçıyla sona erecek. Ayrıca 90 bin kişilik Wembley Stadı’nda yarı final karşılaşmaları da düzenlenecek.