Türkiye Erkek Milli Takımı, finalde mücadele edecek
CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu’nda Türkiye temsil eden Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ve Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikilileri, Sloven rakiplerini yenerek adlarını finale yazdırdı.
Plaj voleybolu erkeklerde Tokyo Olimpiyat Oyunları’na Avrupa’dan katılacak takımların belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu’nda Türkiye Erkek Milli Takımı yarın finalde mücadele edecek.
İzmir İnciraltı Spor Tesisleri’ndeki organizasyonda erkeklerde Türkiye temsil eden Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ve Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikilileri, Sloven rakiplerini yenerek adlarını finale yazdırdı.
23-26 Haziran’daki Hollanda’daki finalde yer almaya hak kazanan Türkiye yarın finalde Letonya ile karşılaşacak. (AA)