Türkiye en çok bu oyunu seviyor: Brawl Stars

İlk beta sürümünün çıktığı Haziran 2017’den bu yana mobil platformları kasıp kavuran Supercell yapımı Brawl Stars, Nisan ayında yayınladığı Altın Kol Çetesi güncellemesi ile de büyük ilgi gördü. Dünya genelinde 200 milyondan fazla indirilen Brawl Stars, Avrupa’da en çok hasılat yapan oyunlar arasında ikinci sırada. Her yeni sezonunda oyuncuları bir kez daha kendine hayran bırakan yapım, Türkiye’deki oyuncuları için de özel etkinlikler düzenlemeyi ihmal etmiyor.

Türkçe canlı yayınla: Brawl Stars Dünya Şampiyonası EMEA Elemeleri

Brawl Stars Dünya Şampiyonası EMEA Nisan elemeleri, Oyun Gemisi ve Harun Kılıç’ın sunumuyla Türkçe olarak yayınlandı. 4 Nisan tarihinde Harun Kılıç’ın YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın binlerce kişi tarafından canlı olarak takip edildi.

Gamify topluluğu Brawl Stars’ta buluştu

Brawl Stars severler Türkiye’nin en büyük bağımsız oyuncu topluluğu Gamify’da buluştu. Birbirinden heyecanlı Elmas Kapmaca mücadelelerine sahne olan Brawl Stars Gamify Topluluk Turnuvası ay boyunca 3 ayrı günde, toplam 2700 TL’lik ödül dağıttı.

En sevilen isimlerle ‘’Mutlu Üçlü’’

Brawl Stars’ın en yetenekli yayıncıları Lord Enzel, Onur Bilge, Oyun Gemisi ve Harun Kılıç takım arkadaşlarını seçti. Mutlu Üçlü etkinliğinde 16 Nisan günü gerçekleştirilen ön eleme ile Brawl Stars oyuncuları sevilen yayıncıların takım arkadaşı olmak için kozlarını paylaştı. Şanslı 8 Brawler yayıncıların takımına katılmaya hak kazandı.

Ramazan’a özel ‘’Işıltılı Turnuvalar’’

Brawl Stars Ramazan’da da oyuncuları bir araya getirmeye devam ediyor. 13 Nisan - 11 Mayıs tarihlerinde her iki günde bir düzenlenen Işıltılı Turnuva’nın kazananları sürprizlerle dolu ışıltılı turnuva paketinin sahibi oluyor. Etkinlikler Gamify Discord kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleşiyor.

Klan Savaşları kaldığı yerden devam ediyor

Brawl Stars’ın en başarılı klanları 24-25 Nisan tarihlerinde canlı yayınlarla karşı karşıya geldi. A grubundan Lord Slorien Oyun Gemisi, YBJ/LAZ, Prestij kozlarını paylaşırken, B grubunda Galatasaray, AFGM Turkey, Emotion, YT: Akın Güngör isimleriyle tanıdığımız klanlar 30.000 TL’lik ödül için karşı karşıya geldi. Klan Savaşları’nın galibi ise Oyun Gemisi ve Galatasaray klanları oldu.

Gerçekler acıdır: Talihsiz Çark

26 Nisan tarihinde gerçekleşen Brawl Stars Talihsiz Çark oyunu, sevilen yayıncılara zor anlar yaşattı. Görevini başarısız tamamlayanları talihsiz çarktaki cezalar bekledi. Harun Kılıç, Lord Enzel, Onur Bilge, Rozetmen, Oyun Gemisi ve Ümidi’nin yayınlarında yaşanan keyifli anlar Brawlerlar tarafından ilgi ile takip edildi.

Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi tüm hızıyla devam ediyor!

Türkiye’de Publishme ve StarLadder iş birliği ile düzenlenen Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi, dev Supercell yapımı için düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri olarak dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Kazanan Brawl Stars takımlarının global arenada ülkemizi temsil edeceği ligin mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor.

Tüm bu etkinliklerle Brawl Stars, son bir ay içinde Türkiye’de tam 560 bin kullanıcı tarafından indirildi. Türkiye’deki serüvenine emin adımlarla devam eden dev yapım Mayıs 2021 döneminde de Türkiye’ye özel etkinliklerine devam edecek.