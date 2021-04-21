Özellikle son yıllarda başarılarıyla adından sıkça söz ettirmeye başlayan başarılı futbolcu Taylan Antalyalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, Türkiye’nin dört bir yanındaki TEGV çocukları ile beraber kutluyor. Sezon başından beri sosyal medya paylaşımlarında çeşitli illüstratörler ile çalışmaya başlayarak, yeni bir kimlik oluşturan Antalyalı, 23 Nisan’da paylaşımlarını İstanbul, Antalya, Ankara, Denizli, Giresun, Şanlıurfa ve Van’daki TEGV eğitim birimlerindeki çocuklara devrediyor.

Proje kapsamında İstanbul, Antalya, Ankara, Denizli, Giresun, Şanlıurfa ve Van’dan çizdikleri resimler ile toplamda 27 çocuk hayallerindeki Taylan’ı resmederken, yazdıkları mektuplar ile Taylan Antalyalı ile paylaştılar. 21 Nisan günü Trabzonspor maçı öncesinde gelen çizimler arasından bir seçki ile projeyi duyuran Taylan Antalyalı, projenin devamında ise TEGV destekçisi olarak hem çocuklarımızın eğitim masraflarına katkıda bulunacak, hem de çocuklar ile beraber online bir buluşma gerçekleştirecek.

Taylan Antalyalı’nın desteklerini paylaştığı projeye siz de Tüm GSM operatörlerinden, TEGV yazıp 3353’e kısa mesaj göndererek Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na 20TL bağış yapabilirsiniz

Unite’d Hakkında

Türkiyenin önde gelen sporcu kariyer ajanslarından Unite’d, Türkiye’de sporcu kariyer ve imaj yönetimi hizmeti veriyor. Portfolyosunda Futbol’dan Kış sporlarına kadar geniş bir sporcu yelpazesi olan ajans, 1 yıldır aktif olarak sporcuların iletişim ve imaj süreçlerini yönetiyor, profesyonel sporcu kariyerlerinin yanı sıra çeşitli marka iş birliklerine de imza atıyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı hakkında:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve yeni nesil öğrenme olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 25 yerleşik ilde 8 Eğitim Parkı, 30 Öğrenim Birimi, 20 Ateşböceği (Mobil Öğrenim Birimi) ile çocuklarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Eğitim Gönüllüleri, her yıl yaklaşık sekiz bin gönüllüsünün desteğiyle kuruluşundan bu yana 3 milyona yakın çocuğumuzun aydınlık geleceğine katkı sağladı. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası iş birlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı. TEGV ile ilgili detaylı bilgi için www.tegv.org adresi ziyaret edilebilir.