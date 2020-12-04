TESFED(Türkiye E-spor Federasyonu) tarafından, ekim ayında düzenlenen “Türkiye Şampiyonası”nda 1. olarak Türkiye’yi, IeSF (Uluslararası E-spor Federasyonu)’nun düzenlediği 12. Dünya Şampiyonasın’da temsil etmek için Avrupa Elemelerinde oynamaya hak kazanan ekip Rise E-Spor takımı olmuştur. Türkiye’nin en iyi Dota 2 takımları arasından finalde Team Moo’yu en iyi 5 maç serisinde 3-1 mağlup ederek, 10.000 TL değerinde Bitexen Coin’in yanı sıra, Türk Dota 2 Milli Takımı olma ünvanını elde etmişlerdir.

IeSF Avrupa elemeleri için takımımız sıkı çalışmalarına başlamıştır. 21-22 kasım öncesi bir çok antrenman maçı yapan takımımızın çekilen kura sonucu D Grubunda favori olarak gösterilen 2019 IeSF Dünya Şampiyonu ve Portekiz gibi güçlü ekiplerin yanında zayıf bir takım olarak değerlendirilmesine rağmen, Türk Milli Takımımız rakiplerine hiç oyun vermeden grup 1.si olarak Play-off’larda oynamaya hak kazanmıştır.

Play-off aşamasında ilk çeyrek finalde rakibimiz Hollanda olmuştur. Hollanda karşısında kolay bir galibiyet alan millilerimiz. Yarı Finalde turnuvanın en tecrübeli ekiplerinden birine sahip olan Sırbistan’la karşı karşıya gelmişlerdir. Kıyasıya bir mücadeleden sonra galip gelen takım Sırbistan olmuştur. Ancak Türkiye için son bir şans daha vardır o da 3. lük maçında Finlandiya karşısında en iyi 3 maç serisinden 2 galibiyet alarak, Avrupa 3.lüğü ile şampiyonanın son adayı olmak. Finlandiya karşısında ilk maçta offlane oyuncumuz Faruk “Wuiter” TERCİ için riskli bir seçim olan Dark Seer karakterini seçiyoruz. Ancak her ne kadar oyundan kolay düşen bir hero olsada Wuiter’ın imza herolarından olan biri olan Dark Seer’la muazzam bir performans sergiliyor ve seride 1-0 öne geçiyoruz. 2. Maçta daha güvenli ve alışık olduğumuz karakterlerle devam eden Milli Takımımız support oyuncumuz Soner “PosingAsMee” KÜRŞAT’ın, Magnus’la mükemmel performansı ile kolay bir galibiyet alarak 2-0 seriyi tamamlıyor. Avrupa 3.sü olarak İsrail’in Eilat Kentinde düzenlenecek olan 12. Uluslararası Espor Federasyonu Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.