Türkiye Büyük Finali’nde şampiyon Papara SuperMassive

Bu yıl Riot Games Espor Sahnesi’nden yükselen dijital evren Demacia Arena’nın ev sahipliği yaptığı finalin sonunda kupaya uzanan takım, Papara SuperMassive oldu. Kıran kırana geçen karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanan Papara SuperMassive, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde tüm sezon boyunca verdiği mücadeleyi şampiyonluk kupasıyla taçlandırmayı başardı.

Riot Games Türkiye tarafından bu yıl 8. kez gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük espor etkinliklerinden olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nde yıldızlar, şampiyonluk için mücadele etti.Papara SuperMassive ile 5 Ronin arasında geçen zorlu mücadelede tansiyon bir an olsun düşmezken, ilk maçta galibiyete uzanan ekip Papara SuperMassive oldu. Serinin ikinci karşılaşmasında da rahat bir galibiyet alan tecrübeli ekip, 2-0 öne geçti. 3. ve 4. maçlarda ise 5 Ronin “ben de buradayım” diyerek adeta küllerinden yeniden doğdu ve seriye ortak oldu. 2-2’lik beraberliğin ardından ise Papara SuperMassive şampiyonluk ipini göğüsledi.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nin En Değerli Oyuncusu ise göz dolduran performansıyla kaKAO oldu.

Bora Aksoylu: “Riot Games, esporda Türkiye’ye çağ atlattı”

Riot Games Türkiye ve Ortadoğu Espor Müdürü Bora Aksoylu, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Türkiye Büyük Finali’ni şu sözlerle değerlendirdi:

“Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nin 8. yılında, espor tutkunlarıyla bu kez dijital bir evrende bir araya geldik. Bugün hayata geçirdiğimiz etkinlikle, espor coşkusunun tüm koşullarda, heyecanından taviz vermeden yaşanabileceğini göstermiş olduk. Riot Games, son 8 yıldır hayata geçirdiği faaliyetlerle adeta ülkemize espor segmentinde çağ atlatarak yeni bir devri başlattı. Bu yeni deneyim yolculuğunda elbette tüm paydaşlarımızla beraber yürüyoruz. Bu kapsamda; bu özel günde bizi yalnız bırakmayarak heyecanlı final karşılaşmasını farklı mecralardan takip eden tüm izleyicilerimize, takımlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkürü borç bilirim. Çok keyifli bir mücadeleye tanıklık ettiğimiz final gününde, görsel bir şölen eşliğinde Büyük Final heyecanını yaşadık. Farklı bir espor deneyimine tanıklık ettiğimiz günde iki başarılı takımımız bugün bizlere esporun mücadele ruhunu çok güzel bir şekilde yansıttılar. Bu özel espor gününde verdiği mücadele ile sezonun en büyük kupasını kaldıran Papara Supermassive’i ve buraya kadar gelme başarısını gösteren 5 Ronin ekibini içtenlikle tebrik ediyorum.”

Uğur Sennaroğlu: “Tüm espor tutkunları için farklı bir deneyim oldu”

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu ise şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone olarak, ülkemizde esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Espor pazarına 3 yılda yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2018 yılından beri isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zamanki gibi birbirinden güzel mücadelelere tanık olduk. Bu yıl pandemi nedeniyle Türkiye Büyük Finali ilk kez tamamen dijital ortamda gerçekleşti. Tüm espor tutkunları için farklı bir deneyim oldu. Ekranları başındaki milyonlarca gencimizin katılımıyla bir kez daha büyük bir heyecan ve coşku yaşadık. Bu coşkuya biz de sürpriz hediyelerimizle katkıda bulunduk. Birinciliği kazanan Papara Supermassive takımını ve ‘En Değerli Oyuncu’ ödülünü alan kaKAO’yu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.”