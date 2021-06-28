Aksaray'da düzenlenen Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Güzelyurt Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona, 22 kulüpten 54 sporcu katıldı.

Hasandağı mesire alanında orta mesafe etabıyla başlayan yarışmanın, yarın Güzelyurt ilçesinde uzun etap yarışlarıyla sona ereceği bildirildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yarışmanın startının verildiği mesire alanında yaptığı açıklamada, organizasyonunun Aksaray'da ikincisinin düzenlendiğini söyledi. Aydoğdu, tüm sporculara başarılar diledi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz de Aksaray'da Hasandağı bölgesinde düzenlenen şampiyonasının birinci ayağını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Buradaki yarışmanın orta mesafe kategorisinde olduğunu anımsatan Akyüz, "22 kulüpten 54 sporcu ile bir yarışma organize ediyoruz. Bu yarışmacılarımızla ikinci gün de Güzelyurt bölgesinde uzun mesafe yarışması yapacağız." diye konuştu.

AA