Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Yalçın Granit için başsağlığı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.

01 Kasım 2020, Pazar 23:20 Son Güncelleme:
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Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Yalçın Granit için başsağlığı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı. TBF’den yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit’in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Granit’in cenazesine ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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