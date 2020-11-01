Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı. TBF’den yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit’in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Granit’in cenazesine ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.