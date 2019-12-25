Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan 60. yıla özel kitap

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) kuruluşunun 60. yılı sebebiyle yayınlanan ve basketbola adanmış hayatları konu alan 'Türkiye’nin Basketbol Aşkı' kitabının tanıtımı yapıldı.

25 Aralık 2019, Çarşamba 06:01
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Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan 60. yıla özel kitap

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan “Türkiye’nin Basketbol Aşkı” kitabı tanıtıldı. Kanyon Alışveriş Merkezindeki Remzi Kitapevi’nde düzenlenen tanıtıma, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF’nin yönetim kurulu üyeleri, eski milli basketbolcular ile basketbol dünyasından isimler katıldı.

Federasyon Başkanı Türkoğlu, “Basketbol için biz de bir şeyler katmaya çalıştık. Bu kitap çalışmasında benim de yeni öğrendiğim çok nokta oldu. Türk basketbolu, inanıyorum ki bu kitapla beraber Türkiye’nin her yerinde daha çok konuşulup takip edilecektir” dedi.

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