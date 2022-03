Türkiye’de basketbolun gelişimine katkı sağlayacak projeleri ile adından sıkça söz ettiren ve basketbolla özdeşleşen Head&Shoulders, “Kazanmak Kafada Başlar” mottosu ile Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ‘’Özgüven Sponsoru’’ olmaya önümüzdeki bu sezon da devam edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu 28 Şubat 2022 Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda sponsorluk imza töreni için bir araya geldiler.

Türkoğlu: “Head&Shoulders ile iş ortaklığımızın daha uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum.”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu imza töreni sırasında “Türk basketboluna duydukları güveni ve desteği, uzun yıllardır sürdüren Head and Shoulders ile iş birliğimizin 7. senesine girmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Head and Shoulders, 2015’ten bu yana basketbolumuzun “Özgüven Sponsoru” olarak bizlere güç veriyor. Head and Shoulders ile iş ortaklığımızın daha uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Basketbola yapılan sponsorluk yatırımlarının her iki marka için de katma değer sağlayan bir iş birliğine dönüşmesini çok önemsiyoruz. İyi iletişimle donatılmış ve istikrarlı anlaşmaların hem markalara hem de basketbolumuza önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. A Millilerimize çok önemli bir destek veren Head and Shoulders’a ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tankut Turnaoğlu’na basketbola duydukları güven ve gösterdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyoruz.” dedi.

Turnaoğlu: “Basketbola destek vermeye devam edeceğiz”

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise şöyle konuştu:

‘’Dünya’nın 1 numaralı şampuanı Head&Shoulders* ile 2014 yılından itibaren basketbola verdiğimiz desteği bu sezon da A Erkek Milli Basketbol Takımı’nın test edip onayladığı, şimdiye kadar geliştirilen en güçlü kepek karşıtı formüllü 7 Fayda 1 Arada serisi ile A Erkek Milli Basketbol Takımı ‘’Özgüven Sponsoru’’ olarak devam ettirmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Head&Shoulders; her zaman özgüvenin önemini ve kendine inanarak yola çıkmanın olumlu etkisini çocuklara ve gençlere anlatarak, onları basketbola yönlendirmek için devam ettiği proje ve çalışmalarına bu yıl bugüne kadar geliştirilen en güçlü kepek karşıtı şampuan serisi 7 Fayda 1 Arada ile destek veriyor. Spor, fiziksel olarak sağlığa iyi geldiği kadar psikolojik olarak da özgüven sahibi olmak, sosyalleşmek ve disiplin sağlayabilmek için çok önemlidir. O nedenle çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesinin sağlıklı bir toplum yaratmada oldukça etkili olabileceğini düşünüyoruz. “Kazanmak Kafada Başlar” mottomuz ile her zaman özgüvenin önemini, kendine inanarak yola çıkmanın olumlu etkisini anlatmak istiyoruz.

Gururla söylemek isterim ki, A Erkek Milli Basketbol Takımı ve Head&Shoulders ile %100 kepeksiz** saç derisi ve özgüven artık her an sahada! İmzaladığımız yeni sözleşmemiz ile A Erkek Milli Basketbol Takımı’nın özgüven sponsoru olarak gençlerin özgüvenini basketbol aracılığı ile desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesile ile önümüzdeki günlerde başta Türkiye’de basketbolun gelişimini ve gençlerimizin özgüvenlerini artırmaya yönelik desteklerimizi, Türkiye A Erkek Milli Basketbol Takımı sponsorluğumuz ile sürdüreceğimizi belirtmek isteriz.

A Milli Erkek Takımımızın her zaman yanlarında olduğumuzu paylaşmak isteriz. Türk basketboluna destekleri süren Head&Shoulders'ın en güçlü kepek karşıtı formülü 7 Fayda 1 Arada serisi ile ‘’Kazanmak Kafada Başlar’’ diyoruz!’’