Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu yarın Ankara'da yapılıyor. Seçim öncesi başkan adayları Hidayet Türkoğlu, Harun Erdenay ve Erman Kunter, plan ve projelerini, rakip adaylarla ilgili eleştirilerini anlattı. Söz şimdi onlarda: Türk basketbolunun üç efsane ismi, yaklaşan seçim öncesi Gökhan German'ın sorularını yanıtladı...

HİDAYET TÜRKOĞLU: TÜM MAÇLAR ŞİFRESİZ OLACAK

Seçimde üç aday var. Genel kurulda delegeler neden Hidayet Türkoğlu'na oy vermeli?

Her şeyden önce dürüst, şeffaf ve katılımcı bir yönetim sistemimiz var. 5 yıl önce bu önemli görevi devralırken ve sonrasında sık sık dile getirdiğim gibi biz bu yola çıkarken Türk basketbolu için hazırladığımız yol haritası iki dönemi kapsıyordu. Geçen sürede yönetim kurulumuz, takımlarımız ve sponsorlarımızla birlikte Kovid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine rağmen basketbolumuza değer katan birçok projeye imza attık, bazı projelerimiz hâlâ sürüyor. Basketbol Gelişim Merkezi, Basketbol Gençler Ligi, TBF Akademi, yayınladığımız kitaplar, liglerimizde imzaladığımız isim sponsorlukları, son 5 yılda federasyonumuzun gelirlerinde ve kulüplerimize yapılan ödemelerdeki artış basketbol vizyonumuzu ortaya koyan uygulamalarımızdan sadece birkaçı. Daha yapacağımız çok değerli katkılar var ve bu vizyonla Türk basketbolu için çalışmaya devam etmek istiyoruz.

Siz de tüm adaylar gibi birçok proje açıkladınız. Bu projelerden size en çok heyecan veren, fark yaratacak, basketbola en çok faydası olacak projeniz hangisidir?

Son 5 yılda hayata geçirdiğimiz icraatların gelecek dönemde yapacaklarımızın da yansıması olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz 5 yıllık dönem Türk basketbolunun ekonomik olarak da önemli bir aşama kaydettiği dönem oldu. Abdi İpekçi Spor Salonu yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi ve yeni salonumuz tamamen bir gereklilikti. Basketbol Gelişim Merkezi’ni, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İBB ve Hazine olmak üzere toplam 7 parselden oluşan bir arazi üzerinde, yine bakanlığımızın izni ile projelendirdik. Biz basketbola hizmet ederken, projeyi yapamadılar, başkaları el koydu gibi saldırı amaçlı söylemlere kulağımız tıkalı. İşimizi düzenli ve disiplinli yapıyoruz. Basketbolun yararına olabilecek adımları atarken korkak davranmadık. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Diğer yandan yönetim anlayışımızın en belirgin özelliği olan vizyon farkımızı da sürdüreceğiz. Yeni dönemde beni en çok heyecanlandıran iki projemiz var. Bir tanesi, proje ve hazırlık sürecini tamamlayarak artık inşaat aşamasına geçtiğimiz Basketbol Gelişim Merkezi. Hepimizin bildiği gibi basketbolun yayılması için daha çok izlenmesi ve herkesin basketbol yayınına ulaşabilmesi gerekiyor. Kulüplerimizi hiçbir gelir kaybına uğratmadan yeni dönemde hedefimiz tüm maçların ulusal kanallarda şifresiz olarak yayınlanması hedefimiz var. Seçim öncesinde tüm delegelerimizi ziyaret etmeye çalıştık. Onlardan görüş ve tavsiyelerini aldık ve detaylı projelerimizi kendilerine sunduk. Kulüplerimiz bizim dönemimizi geçmiş dönemlerle karşılaştırıyor ve farkımızı onlar dile getiriyor.

Basketbolda birçok unsur var ama vitrinde olan, herkesin ortak ilgi odağı her zaman Milli Takımlar olmuştur. Basketbolun lokomotifi Milli Takım olmuştur hep. Önümüzde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ve bir Olimpiyat var. Bu üç yılda Milli Takım'la ilgili ne gibi planlarınız var?

Milli takımlarımızda iyi bir jenerasyon oluşturmak için hem kulüplerimizle ortak çalışıyoruz hem de kendi içimizde organize ettiğimiz sistemli bir idari yapılanmamız var. Deneyimlerimizi gelecek döneme yansıtarak hepimizin istediği ve beklediği zaferleri kazanacağımıza inanıyoruz. Bizim dönemimizde Türk basketbolunda bir jenerasyon değişikliği yaşandı. Bu süreçte bizler gençlerimize güvendik, onlara destek olup daha fazla süreler almasını sağladık. Milli takımlarımızda iyi bir jenerasyon oluşturmak için hem kulüplerimizle ortak çalışıyoruz hem de kendi içimizde organize ettiğimiz sistemli bir idari yapılanmamız var.

HARUN ERDENAY: BAŞKANA KİMSE ULAŞAMIYOR

Delegeler neden Harun Erdenay'a oy vermeli?

Zaten mevcut başkan Hidayet Türkoğlu'nun icraatları ortada. 5 yıldır görevde ve basketbol camiasını ne kadar memnun etti ya da etmedi göreceğiz. Ben yönetici olarak Hidayet ve Erman ağabeyden daha tecrübeliyim. Milli Takımlarda menacerlik, yöneticilik, federasyonda yönetim kurulu üyeliği, asbaşkanlık ve başkanlık yaptım. Ayrıca FIBA'da 5 yıl yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Bu üç senelik dönemde, Türk basketbolunu ileri taşımaya, layık olduğu yere getirmeye hazırım...

Projeleriniz içinde, en iddialı olduğunuz hangisi. Şu proje Türk basketbolunda fark yaratır dediğiniz var mı?

Basketbol Federasyonu Başkanı'nın görevlerine baktığımız zaman ilk maddelerden biri, 'basketbolu tabana yaymaktır'. Bu bağlamda biz daha önce görevdeyken yaptığımız gibi, Anadolu'da ilk planda 41 değişik noktada merkezler kurarak, buradaki takımlarla, okullara irtibata geçerek gençlerimize imkan sağlamak. Anadolu'nun en ücra köşesindeki kardeşimiz basketbol topuyla tanışıp denenme imkanına ulaşacak. Tabii ki Bölgesel Lig. Bu lig 2017 yılı itibari ile işlevini kaybetti. O zaman tam 82 takımla oynanıyordu. Bir çok antrenöre, masöre, fizyoterapiste iş imkanı sağlanmasının yanı sıra, bir çok oyuncuya kendini gösterme fırsatı doğuyordu. Göreve geldiğimizde bu lig hayata girecek ve her ilde takım olacak.

Mevcut yönetimde gördüğünüz en önemli eksikler nelerdir?

Bu dönemde bütün delegelere ulaştık. En büyük şikayet Başkana ulaşılamıyor. Sayın başkan geçenlerde verdiği röportajda, 'Benim telefonum 24 saat açık. Herkes ulaşıyor' dedi. Ama ben daha kendisine ulaşabilen bir kulüp başkanı ya da delege görmedim. Zaten yılın büyük bir bölümünü Amerika'da geçiriyor. Ulaşılması zor. İkincisi ise giderler çok yüksek. Süper Lig takımları dahil, kimse TV yayını ya da sponsorluk gelirlerinden ne kadar para alacaklarını bilmiyor. Federasyon takımlara açıklama yapmamış. Büyük takımlar bile bilmiyor. Nasıl bütçe yapacaklar. Şeffaflık yok. Başkan 'Biz şeffafız' diyordu ama kimse ne kadar gelir gelecek bilmiyor. Biz bunları düzelteceğiz.

Türk basketbolunun vitrini her zaman milli takımdır. Milli Takımlar için kısa vadeli planlarınız nelerdir?

Milli Takımlar bir ülkede sporun lokomotifidir. Kulüpler elbette katkı yapar Milli Takım başarılı olduğu zaman, ki 2001 ve 2010'da bunları yaşadık, basketbolun ivmelenmesi, gelirleri, taraftarı artar. Şimdi voleybol öne geçti. Milli Takımlar 5 yıldır çok başarısız. Niye? Mesela Çin'de bir Dünya Kupası yapıldı. Federasyon Başkanı oraya gitmedi, takımı yalnız bıraktı. Bir başkanın her zaman oyuncularla olması, özellikle de Hidayet Türkoğlu kariyerindeki bir başkanın konuşması çok fark eder. Başkan her zaman Milli Takım’ın yanında olacak.

1.5 yıl boyunca başkanlık yaptınız. Eleştiriler de oldu. Geri dönüp baktığınızda hatalarınız oldu mu, bunları düzeltebilecek misiniz?

Hatalar yapmadık desek olmaz. Mutlaka bir takım krizler yaşadık. Ama kısa bir dönem başkanlık yaptım ve projeleri hayata geçirecek zaman yoktu. Yeni dönemde basketbol için kendimin ve ekibimin vizyonu ile en iyisi neyse ona karar vereceğiz.

ERMAN KUNTER: HARCAMALAR İNANILMAZ SEVİYELERDE

Delegeler neden Erman Kunter'e oy vermeli?

İki aday önceden denendi. Pek bir noktaya varılmadığını gördük. Sebeplerden birisi bizim hiç denenmemiş olmamız. İkincisi biz bu sorunlara en iyi çözüm bulabilecek ekip olduğumuzu düşünüyoruz. Kadromuz çok kuvvetli. Projelerimiz var ve altı dolu. Biz hazırız.

Bu projeleriniz içinde, en iddialı olduğunuz hangisi. Şu proje Türk basketbolunda fark yaratır dediğiniz var mı?

İki adayda da şu söylemi hiç görmedik; Liyakat, şeffaflık, verimlilik ve katılımcılık. Mesela yayın hakkı kaç paradır, sponsorlardan kaç para geliyor hiç bilinmiyor. Liyakat diye bir şey var. Bakıyoruz onun arkadaşı, bunun akrabası gelmiş. Bizde hak eden kişi hak ettiği yere gelecek. Liyakat ve şeffaflık olursa verimlilik de artar. İnsanlar size güvenmeye ve daha çok çalışmaya başlar. En önemli problem ise katılımcılık. Bu Türkiye'de çok eksik. Katılımcılık arttığı zaman otomatikman tabana yayılıyor ve alttan yukarı yansıması oluyor. Bu 4 kavrama çok güveniyoruz.

Mevcut yönetimde gördüğünüz en önemli eksikler nelerdir?

Bir kere ulaşılabilirlik eksikliği had safhada. Bırakın Anadolu'yu, İstanbul ve Ankara'da bile iletişim konusunda büyük sıkıntılar var. Kimse karşısında muhattap bulamıyor. Bizde her ligin ayrı koordinatörü olacak. Kulüpler kendi seçecek ve bu direktörler birinci muhattabları olacak. İkinci aşama Hidayet'e direkt olarak kimse ulaşamıyor. Delegelerden gelen en büyük sorun bu. Ben 26 yıldır aynı numarayı kullanıyorum. Her zaman açık. 2. numaram yok. En önemlisi savurganlık var. İnsanlar 2 bin lira bulup deplasmana gidemezken, başkan danışmanlarının aylık 20-25 bin dolar maaş aldığını duyuyoruz. Yurt içi dahil her yere özel uçaklarla gidiliyor. Hatta seçim gezilerine bile özel uçaklar kullanıldı. Bu ekonomik koşullarda basketbol federasyonunun müsrif hareket etme şansı yok, olmamalı...

Yıllar sonra ilk kez 3 adayla seçime gidiliyor. Nasıl bir seçim ortamı gördünüz?

Biz bütün delegelerin projeleri göz önüne alıp, hangi adayın Türk basketboluna daha iyi geleceğini düşünerek, hür iradeleri ile oy kullanmaları taraftarıyız. Korkacak, çekinecek bir şey olacağını zannetmiyorum. Bizim imkanlarımız diğer iki adaya göre kısıtlıydı tabii ama herkese ulaştığımızı ve kazanacağımızı düşünüyorum.

Türk basketbolunun vitrini her zaman Milli Takımdır. Milli Takımlar için kısa vadeli planlarınız nelerdir?

Öncelikle 2024'te Olimpiyat var. Ve 5 Kasım günü olimpiyatlara kalan süreyi yazmamız lazım. Geri sayım gibi. Vaktimiz çok kısıtlı. Bir gün bile olsa milli takımı toplayıp beraber olmamız gerekiyor. İmkan ve zaman yaratmamız lazım. Kolay değil. Zor ama planlama işi. Bu programlamayı yapabiliriz. Oyuncu havuzunu genişletmek, Euroleague dışında kalan oyuncuları mesela B Milli Takımı gibi fırsat bulduğunca toplamamız gerekecek. Hep birlikte Milli Takımı tekrar ayağa kaldıracağız.

Gökhan German