Türkiye Hokey Federasyonuna (THF), Avrupa Hokey Federasyonundan (EHF) sevindirici haber geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 21 yaş altı kategorisinin en üst şampiyonası olan 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Avrupa Şampiyonası’ndan İtalya’nın çekilmesi üzerine Avrupa Hokey Federasyonu Türkiye’yi davet etti.

Polonya’da 18-20 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye A grubunda ev sahibi Polonya’nın yanı sıra Belarus ve İsviçre ile mücadele edecek.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, EHF’den yapılan davete ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Bu önemli davet sonucunda 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasında mücadele edecek. Bizim nihai hedefimiz katıldığımız tüm şampiyonalarda olduğu gibi burada da bayrağımızı dalgalandırıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir." ifadelerini kullandı.

AA