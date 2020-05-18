Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş, “19 Mayıs 1919 Koşusu”nu 19 saat, 19 dakika hiç durmadan koşarak tamamlayacak. Aykut Çelikbaş’a dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Türkiye rekortmeni Eda Tuğsuz, Avrupa şampiyonu ve Olimpiyat madalyası sahibi Yasmani Copello Escobar, U23 Avrupa şampiyonu Necati Er ve U23 Türkiye rekortmeni Tuğba Danışmaz gibi şampiyonların yer aldığı 46 milli atlet, farklı branşlardan sporcular ve sürpriz konuklar, “19 Mayıs Bayrak Koşusu” ile 19 dakikalık sürelerle, dev bir prodüksiyonla gerçekleşen canlı yayında eşlik edecekler. Tarihe geçecek dijital anma koşusuna 12 ülkeden, 64 şehirden yüzlerce katılım oldu.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, Macera Akademisi iş birliğinde; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, şampiyon atletler ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek dijital koşu projesiyle bu geceden itibaren kutlamaya başlıyor.

“19 Mayıs 1919 Koşusu” ile start alacak etkinlikler, 19-25 Mayıs tarihleri arasında binlerce kişinin sanal ortamda koşup bayram coşkusunu yaşayacağı “Gençlik Haftası Sanal Yarışları“ ile devam edecek.

19 Mayıs 1919 Koşusu ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş'ın 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece 00:00’da start alması ile başlayacak. Sports TV, S Sport ve Türkiye Atletizm Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak “19 Mayıs 1919 Koşusu”, toplamda 19 saat, 19 dakika sürecek.

Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş, “19 Mayıs 1919 Koşusu”nu 19 saat, 19 dakika hiç durmadan koşarak tamamlayacak. Aykut Çelikbaş’a 46 milli atlet, farklı branşlardan sporcular ve sürpriz konuklar, “19 Mayıs Bayrak Koşusu” ile 19 dakikalık sürelerle canlı yayında eşlik edecekler.

48 milli atlet, farklı branşlardan sporcular ve ünlü isimler buluşacak

Aykut Çelikbaş’ın 19 saat, 19 dakika hiç ara vermeden koşarak tamamlayacağı uzun ve anlamlı yolculuğuna; T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yanı sıra 48 milli atlet, farklı branşlardan sporcular ve etkinliğe kayıt yaptıran 400’e yakın sporsever bir bayrak yarışı kurgusunda eşlik edecek.

Bu unutulmaz etkinliğe katılacak milli atletlerin arasında dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Türkiye rekortmeni Eda Tuğsuz, Avrupa şampiyonu ve Olimpiyat madalyası sahibi Yasmani Copello Escobar, U23 Avrupa şampiyonu Necati Er ve U23 Türkiye rekortmeni Tuğba Danışmaz gibi isimler yer alacak.

20 saatten uzun sürecek ve koşu dünyasını bir araya getirecek bu özel canlı yayına ayrıca; Sadettin Saran ve Elif Boyner gibi pek çok ünlü isim de bağlanarak projenin bir parçası olacaklar.

“Gençlik Haftası Sanal Yarışları”na yoğun ilgi

Etkinliklerin ikinci bölümü kapsamında; 15-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek “Gençlik Haftası Sanal Yarışları“na da sporseverler yoğun bir ilgi gösteriyor.

Katılımcıların 1,9 km, 5 km, 10 km, 19 km veya 19 dk'lık kategorilerinden dilediklerini seçerek; yürüme bandında, koridorda, bahçede ya da sitelerinde; ister yürüyerek, ister koşarak, isterlerse de yalnızca hareket ederek dahil olabilecekleri dijital koşu etkinliğine hem ülkemizden hem de yurt dışından binlerce kişinin katılım göstermesi bekleniyor. “Gençlik Haftası Sanal Yarışları”na katılmak isteyenler için kayıtlar, 25 Mayıs’a kadar https://19mayis1919kosusu.com/ adresinden ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor.

Projeye destek veren kurum ve kuruluşlar:

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Macera Akademisi iş birliği ile düzenlenen 19 Mayıs 1919 koşularına MCR RaceSetter, Türk Kızılayı, , Türkiye Atletizm Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı, Sports TV, S Sport, Sweaters, PT Academy, Technogym, Plus Timing, NiobeWeb, ON İletişim, ItsCreat ve Baran Ambulans da destek veriyor.

İyilik İçin Koş! Dileyen koşarken bağış yapabilecek!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı dayanışma içinde evlerimizden kutlarken katılımcılar, Covid – 19 salgını döneminde ihtiyaç sahiplerine koşarak destek olmak için Türkiye’nin en büyük yardım kuruluşu Kızılay ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağış yapabilecekler.

https://19mayis1919kosusu.com/ web adresinde yer alan bağış butonlarına tıklandığında ilgili kampanyaların sayfalarına yönlendirildikten sonra dilenen tutarda bağış gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca Kızılay için 2868 SMS hattına BAĞIŞ yazarak, Biz Bize Yeteriz Türkiyem içinse 8119 SMS hattına KORONA yazarak 10 TL bağış yapılabiliyor.

Online ortamda gerçekleştirilecek olan bu koşular sayesinde, katılımcılar sosyal mesafelerini korurken, fiziksel anlamda bir arada olamasalar da 19 Mayıs coşkusunu yüzlerce kişiyle birlikte koşarak yaşayacaklar.

Milli kurtuluş mücadelemizin 101. yıldönümünde tüm Türkiye evinden de olsa koşmaya ve spor yapmaya davetli. “19 Mayıs 1919 Koşusu’na dair tüm detaylar ve merak edilen soruların cevapları ise https://19mayis1919kosusu.com/ adresinde yer alıyor.

Ultra maratonda, Türkiye'nin uluslararası temsilcisi Aykut Çelikbaş

19 Mayıs Anma Koşusu’nda 19 saat, 19 dakika boyunca koşacak olan Aykut Çelikbaş, ülkemizin en deneyimli uzun mesafe koşucularından biri olarak görülmekte. 1976 yılında doğan ve okul yıllarından itibaren basketbol başta olmak üzere çeşitli branşlarda spor yapan Çelikbaş, koşu sporuna ise 33 yaşında ilgi duymaya başlamıştır.

İlk maratonunu 2009 yılında İstanbul’da koştuktan sonra 2011’de İspanya’da ilk 100 mil yarışını tamamlamıştır. Daha sonraki yıllarda yurt içindeki çeşitli ultramaraton yarışlarında dereceler elde ederken yurt dışında ise Lavaredo Ultra Trail’den UTMB’ye (Ultra Trail du Mont Blanc) kadar birçok tanınmış ultramaratonu tamamlama başarısı göstermiştir.

2013’ten bu yana Salomon Türkiye ve Suunto Türkiye takımı adına koşan Çelikbaş, 2015 Maxi Race Patika Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden takımın bir üyesi olmuştur. 2014’te dünyanın en zorlu ve prestijli yol ultramaratonu olarak anılan 246 km’lik Spartathlon yarışına davet edilen ilk Türk koşucu olmasından bu yana, 5 kez bu mücadelenin içinde yer alarak önemli bir başarı elde etmiştir.

2017 yılında Barselona’daki 24 saat yarışında elde ettiği 225,897km’lik dereceyle Türkiye rekoru kıran Aykut Çelikbaş’ın ayrıca, yarışlarda edindiği deneyimlerden yola çıkarak kaleme aldığı, bir ultramaratona hazırlanmak için gerekli tüm bilgileri içeren "Ultra Kitap" adında bir eseri de bulunmaktadır.

19 Mayıs 1919 Etkinlik ve Yayın Programı:

· 18 Mayıs 2020 Pazartesi / 23:30

o Canlı yayın başlangıcı. Koşu öncesi hazırlıkları ve yayına dahil olacak özel konuklarla röportajlar.

· 19 Mayıs 2020 Salı / 00:00-19:19

o Aykut Çelikbaş'ın 19 saat 19 dakikalık koşusunun başlamasını takip eden süreç içinde, kayıtlı bayrak koşucularının ve ünlü isimlerin belirli sürelerle yayına bağlanmaları.