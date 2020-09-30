Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de favori gösterilirken, pandemi nedeniyle sezonun durdurulmasının ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı basketbol organizasyonunda yeni sezon yarın başlayacak ve ülkemizi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek. Sezon öncesinde ise çarpıcı istastikler ön plana çıkıyor. Türk takımları arasında tek şampiyonluk sevincini yaşayan Fenerbahçe, ülkemiz adına en başarılı takım olarak ön plana çıkıyor. Bu kulvarda son 6 sezonun 5'inde Final Four'a kalan Sarı-Lacivertliler, üç kez finale çıkmayı başardı.

İlk maçlar 1-2

Ekim İstanbul'da 2017'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i geçen Kanarya, finalde de Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti. Ligde 2018- 2019'da ise Anadolu Efes finale çıktı. Finalde Rus ekibi CSKA Moskova'ya mağlup olan Lacivert-Beyazlılar, ikincilikle yetindi. Efes, Dörtlü Final'de yer aldığı 1999-2000 ve 2000- 2001 sezonlarında ise üçüncülük elde etti. Öte yandan organizasyonda 2020-2021 sezonu, 1 Ekim Perşembe ve 2 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak.







